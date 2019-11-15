台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成
2019-11-15 13:16
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東南迴「多良火車站」，因應南迴鐵路電氣化，隧道出口改道更貼近海岸，未來視野會更廣、更美麗，遊客非常期待。 鐵道局表示，原有的多良1號隧道，因地殼擠壓隧道下沉，配合鐵路電氣化，必須新建新隧道，預計明年中旬完成。
鐵道局東工處第4工程段長廖明城表示，多良1號隧道歷史近40年，長期地殼變動擠壓下，隧道高度從8米下壓只剩4米多，僅柴油車通行；因此，為了因應南迴鐵路電氣化工程，新隧道已在去年興建中，工程預計明年中旬完成，未來，新隧道會連接車站。
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「很期待新隧道通行後的改變。」李姓遊客說，有聽說新隧道出口改道後會更貼近海岸，視野會更廣、更美麗，但就不知道電氣化架設電纜線，是否還有相同美景？還是呈現另一種風貌？值得拭目以待。
南迴鐵路多良火車站民國95年因載客量低遭廢站，經太麻里鄉公所、台東縣政府合力整建，這座被鐵道迷譽為「最美麗車站」有了嶄新風貌；站區周邊不僅增建觀鐵道平台、環山步道，遊客可遠眺太平洋、公路和鐵路的美景。
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