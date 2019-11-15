親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨不分區再改 吳敦義14 吳斯懷落馬 曾銘宗第一

吳昇峰好投不敵美國隊一分飲恨 中華隊拚四強未絕望

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東南迴「多良火車站」，因應南迴鐵路電氣化，隧道出口改道更貼近海岸，未來視野會更廣、更美麗，遊客非常期待。 鐵道局表示，原有的多良1號隧道，因地殼擠壓隧道下沉，配合鐵路電氣化，必須新建新隧道，預計明年中旬完成。

鐵道局東工處第4工程段長廖明城表示，多良1號隧道歷史近40年，長期地殼變動擠壓下，隧道高度從8米下壓只剩4米多，僅柴油車通行；因此，為了因應南迴鐵路電氣化工程，新隧道已在去年興建中，工程預計明年中旬完成，未來，新隧道會連接車站。

「很期待新隧道通行後的改變。」李姓遊客說，有聽說新隧道出口改道後會更貼近海岸，視野會更廣、更美麗，但就不知道電氣化架設電纜線，是否還有相同美景？還是呈現另一種風貌？值得拭目以待。

南迴鐵路多良火車站民國95年因載客量低遭廢站，經太麻里鄉公所、台東縣政府合力整建，這座被鐵道迷譽為「最美麗車站」有了嶄新風貌；站區周邊不僅增建觀鐵道平台、環山步道，遊客可遠眺太平洋、公路和鐵路的美景。

台東南迴「多良火車站」，因應南迴鐵路電氣化，新隧道已在去年興建中，工程預計明年中...
台東南迴「多良火車站」，因應南迴鐵路電氣化，新隧道已在去年興建中，工程預計明年中旬完成。記者尤聰光／翻攝
分享

多良

相關新聞

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

台東十大必玩票選出爐 熱氣球活動榮登首選

2019-11-15 11:37

礁溪溫泉燈花季今天下午點燈 美到明年3月1日

2019-11-15 11:30

國立高中首創的舞蹈班30歲 連續第29屆的舞展免費索票

2019-11-15 11:19

台東池上鄉擦亮品牌 榮獲台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎

2019-11-15 10:30

歡慶與盛岡市締盟 花蓮市辦哈日購物節最大獎抽機票

2019-11-15 09:47

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

偏鄉開幸福巴士 花蓮專案盤點增開

2019-11-15 00:25

班導拍紀錄片引導 過動兒獲全班挺

2019-11-15 00:21

老闆生日義賣臭豆腐 路人合唱生日歌

2019-11-14 23:59

台東考察 林佳龍強打「建設牌」

2019-11-14 23:58

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

南迴公路工程分道不清楚…用路人霧煞煞 議員促改善

2019-11-14 23:20

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 16:30

提升花蓮偏鄉大眾運輸 縣府將專案盤點

2019-11-14 15:53

來聽南台灣最古老南管 振聲社要在宜蘭首度表演

2019-11-14 15:22

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

林佳龍台東視察 要鄉親相挺劉櫂豪

2019-11-14 11:19
看更多

熱門文章

12強Live／美國逆轉兩分砲令國人心碎 中華2:3落敗陷淘汰危機

2019-11-15 13:35

為何返台仍不願念國內大學？香港台生家長道出心聲

2019-11-14 19:32

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

2019-11-14 22:18

標示變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

2019-11-14 19:05

12強／終於輪到我了 吳昇峰：死也要死在投手丘

2019-11-14 15:37

NBA／讓哈登拿47分 衛少酸貝佛利只是折返跑

2019-11-14 16:37

大陸光棍節辦百人相親 卻因這件事女生全走光

2019-11-14 20:43

12強／好投被歐力士注意 張奕看新聞才知道

2019-11-14 15:19

韓國瑜至少六地置產 孫大千：「老大哥」提供媒體爆料

2019-11-15 10:10

80萬股民瘋買ETF！十大商品最熱門

2019-11-14 16:43

影／韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

2019-11-14 16:18

上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

2019-11-14 16:23

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

邱毅橫空出世！李正皓：別小看吳敦義的政治智慧

2019-11-14 14:32

公開韓國瑜台、加六處房產交易資訊 韓辦：蔡英文應同樣標準檢視

2019-11-15 10:35

港府官員稱：情勢急轉直下 香港陷無政府狀態

2019-11-14 15:12

臨時中常會開會前夕 邱毅聲明退出不分區

2019-11-15 12:40

民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

2019-11-14 19:47

黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

2019-11-15 09:00

中文大學有香港霍格華茲美名 「中大人」張曼娟不捨：心痛如絞

2019-11-14 15:43

傳吳敦義讓步 邱毅、吳斯懷遭剔除不分區

2019-11-14 16:36

NBA／失業人生畫句點？沃神爆安東尼將簽約拓荒者

2019-11-15 10:23

警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55

NBA／預知老爸將爆氣 小瑞佛斯嘆感恩節毀了

2019-11-14 15:54

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

家樂福接手台糖 西屯店15日開幕送砂糖、免費喝咖啡

2019-11-14 17:31

影／不再人心惶惶！雲林大針孔之狼查緝到案

2019-11-14 15:38

國民黨明召開臨時中常會 吳敦義證實：會往後調整自己名次

2019-11-14 14:18

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

12強／日本對美也派側投 吳俊良：可以借鏡

2019-11-14 14:54

NBA／湖人近9年最佳開局 勇士近6年最長連敗

2019-11-14 15:19

吳敦義自退排14名？羅智強：國民黨可打贏這場選戰

2019-11-15 10:11

12強／南韓教頭向國民道歉 洪一中感同身受

2019-11-15 11:37

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

剛滿16歲 加州亞裔高中生校園開槍釀2死3傷

2019-11-15 06:26

一本30萬！公部門月曆竟秒殺 背後故事很多

2019-11-15 08:00

公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13

大學校園淪反送中抗議戰場 香港大學生怎麼說

2019-11-14 21:42

NBA／少AD沒差 詹皇雙十率湖人大勝勇士

2019-11-14 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top