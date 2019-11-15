林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆市政府老舊，空間不敷使用，市長林右昌上屆一上任就決定搬家，相中市公車處修造廠蓋市政大樓，但規畫案連三年在議會叩關失敗，他坦言這是他當市長以來最遺憾的一件事，明年預算他捲土重來。市議員藍敏煌今天總質詢指出，同一個議案經表決不通過就不能再提，他不是反對而是地點不適當，今年這個預算，建議主動退回。

市長林右昌說，這屆議會和他都是新的任期，新的議會有新的成員，重提市政大樓案沒有問題，市府大樓不是只有需要性，它還有急迫性，大家知道基隆市政府現在被大卸八塊，四分五裂，全台各縣市只有基隆是這種狀況，非常急迫，否則市府運作效率很難有所提升，同仁工作環境也不好。

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藍敏煌指出，市府目前舉債76億，新市政大樓建設案不是那麼急迫性，且去年已在議會表決反對，今年再提出來，最大爭議就是這筆，一定會在議會再度上演激烈攻防，他想這個議案連三年討論，都被退回，為何要再提，不尊重議會，建議主動退回，不用再討論了。

東岸商場土地加建造成本花了14億元，現在促參，業者停車場投資5000萬元，商場投資3億，市府每年有5000多萬管理金收入，增加270個工作機會，這是促參的成功案例。