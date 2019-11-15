配合山林開放 太管處計畫增修建11座山屋
2019-11-15 12:30中央社 花蓮縣15日電
太魯閣國家公園管理處配合山林開放政策，預計4年內增修建轄管11座山屋，其中包括重啟中央尖溪山屋及新建7座避難山屋等，提供山友、救難人員使用。
太管處遊憩服務課長聶士詔今天接受中央社記者採訪表示，山屋整建4年計畫，盤點熱門路線山屋數量，替換更新雲稜、成功與奇萊稜線山屋設備，增設儲放等設備，其中需求量高的奇萊稜線山屋增加間數，床位擴充到與南湖山屋同樣規格的35床。
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聶士詔表示，原廢棄的中央尖溪山屋計畫重啟整建，另將新建7座避難山屋，包括南湖圈谷等，總經費預估新台幣7000多萬元。
太管處副處長張登文說，新建整修山屋範圍遍布南湖大山、奇萊東稜、屏風山與畢祿山等熱門高山步道，包括公廁、沿線指示牌、里程牌與安全護繩等設施也一併改善。
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