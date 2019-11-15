他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭一名67歲男子，突然肚子痛，且痛到受不了，緊急就醫。

羅東博愛醫院醫師以電腦斷層掃描，發現他腹部有顆8.2公分的腹主動脈瘤破裂，隨時有出血致死的危險，有如體內的一顆不定時炸彈爆炸。

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心臟血管外科醫師賴韋良緊急手術治療，施以腹主動脈支架置放的微創手術，從兩側鼠蹊部各開一個傷口進入，放置血管內支架，讓血液直接通過支架流經全身，避免過薄的血管壁再度承受血流壓力造成破裂風險。

賴韋良不但搶救回寶貴性命，同時微創手術因為傷口小，病人術後恢復較容易。

賴韋良指出，腹主動脈瘤沒有可預先可察覺的症狀，除非發生破裂，感到突發性的劇烈疼痛或休克、意識改變等，否則通常不容易發現，主動脈瘤破裂，須立即緊急治療。

院方解釋，主動脈是一大血管，將心臟打出的血液輸送至身體各部位，是身體血液輸送的主要幹道，為體內長度最長、體積最粗的血管，若位於胸腔部位，稱為胸主動脈，位於腹腔位置則稱為腹主動脈，當主動脈異常膨大成囊狀，並大於血管管徑的1.5倍時，即為主動脈瘤。

院方表示，主動脈瘤之所以危險的原因在於當血管膨大成囊狀，使管壁變得過薄，就存在使血管破裂的風險，一旦身體的主要血管破裂造成嚴重內出血，病人的死亡率就會瞬間提高，而一般只要主動脈瘤大於5公分就會建議手術治療，否則就如同體內的不定時炸彈，隨時有破裂的危險。