台東十大必玩票選出爐 熱氣球活動榮登首選
2019-11-15 11:37
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台縣政府舉辦網友推薦台東十大必玩票選活動結果今天出爐，台灣國際熱氣球嘉年華獲選為台東必玩活動首選。其他太麻里賞金針花、伯朗大道騎自行車、三仙台看曙光等地方，也擠進十大必遊活動。
台東縣政府日前在「台東就醬玩 amazing taitung-台東縣交觀處」網站舉辦了台東十大必玩票選活動，經過網友熱烈的推薦及投票，共有50處景點，獲網友推薦提名入圍，票選最後結果今天出爐。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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經激烈票選，今年擠進台東十大必玩活動有熱氣球嘉年華、太麻里賞金針花、伯朗大道騎自行車、三仙台看曙光、台東最美星空音樂會、知本泡溫泉、池上秋收稻穗藝術節、東海岸大地藝術節、蘭嶼飛魚季、初鹿牧場賞落羽松名等列推薦前10名。
台東縣政府交通及觀光發展處表示，天氣逐漸轉冷，又到了泡湯的季節，台東秋冬旅遊補助持續進行中，另為期15天「台灣國際衝浪公開賽」賽事將從23日到12月7日止，歡迎各地好朋友們，利用秋冬補助機會，規畫一趟台東旅遊。
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