礁溪溫泉燈花季今天下午點燈 美到明年3月1日
2019-11-15 11:30
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
拍照、打卡的新景點來了，台灣重要溫泉小鎮的礁溪鄉，在溫泉區推出跨年的「2019-2020礁溪溫泉燈花季」，今天下午5點就要繽紛亮燈。
礁溪鄉公所指出，溫泉燈花季期間自今天（11月15日)點燈後，持續到228連假(109年3月1日止)，每天傍晚５點起至隔日凌晨1時亮燈，讓遊客賞燈。
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燈飾取名「溫泉之光」，布置在人潮較多的溫泉廣場等處，設計主題有星光大道、熱氣球光雕、LED幻彩盪鞦韆、互動式感應地燈、呼吸燈及溫泉四寶公仔花燈等。
鄉公所希望藉由燈花節，讓遊客在礁溪泡湯外，有共融式夜間遊憩空間及拍照打卡特色景點，燈花節不同於以往傳統燈節，以特色主題方式並加入親子互動元素，在礁溪遊玩時留下深刻回憶。
同時，礁溪鄉公所表示，農曆年節前還會加碼布，從12月31日至109年3月1日，在礁溪鄉公所及武暖石板橋，以「熱鬧」為主題，建構出礁溪獨有的節慶意象。
鄉公所表示，礁溪鄉是台灣觀光小城，燈花節即以溫泉之光為發想，在鄉內重點區域規畫，串聯溫泉廣場至迎賓廣場、地景廣場、鄉公所及礁溪國中前分隔島等，打造溫泉鄉文化節慶特色街景，使觀光客駐足鄉內拍照、打卡，以帶動整體觀光產業並活絡地方經濟，提升國際能見度，也展現礁溪推展觀光與文化藝術並重的理念，達成「溫泉勝地接軌國際」的願景。
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