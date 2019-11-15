國立高中首創的舞蹈班30歲 連續第29屆的舞展免費索票
2019-11-15 11:19
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
位在宜蘭的國立蘭陽女中，早在民國78年創立舞蹈班，為國立高中首創舞蹈班的學校，每年透過北區舞蹈班聯合甄選入學，招收具備舞蹈資優性向的學生，是台灣重要舞蹈專業人才培育搖籃。
舞蹈班與國際接軌，前年與去年均受邀，到日本參加三重縣「津祭․安濃津YOSAKOI祭」踩街表演，從100學年度起，推動「飛舞計畫」，先後到過香港、韓國、日本等地舞蹈藝文交流，拓展學習的深度與廣度。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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今年108學年度舞蹈班3班總數36位學生以「蘭園舞展」，分享成果，這項舞展傳承至今，今年已邁入第29屆，舞展預計本月（11月）22日、23日（星期五、六）兩天，晚上7點30分在校內禮堂登場。
舞展演出的風格含括芭蕾舞、現代舞、現代芭蕾、中國舞等多元創作作品，期待從這些充滿想像的舞台世界裡，讓觀眾感受舞者們的青春與熱力。
舞展免費索票入場，11月18日(一)上午10點起可到蘭陽女中傳達室索取，演出相關資訊請洽教務處，電話(03)9333819轉215、205特教組或222舞蹈班辦公室。
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