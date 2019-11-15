台東池上鄉擦亮品牌 榮獲台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎
2019-11-15 10:30
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣池上鄉公所以「藝文米鄉」為施政主軸，創造出不少品牌口碑，獲得台灣全球品牌管理協會的評審團好評，獲頒今年「台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」。池上鄉長張堯城表示，「這是池上鄉所有鄉親的努力」。
張堯城指出，池上鄉雖然位居交通不便的台東且沒有歷史悠久的古蹟，但是全鄉團結合作營造出「全福利藝文宜居慢城米鄉」的品牌，每年吸引超過百萬人次的觀光人潮，帶動全鄉士農工商的全面提升與發展。
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4年來鄉公所深耕「池上米產業」、「環保生態」、「無電桿地景」、「藝術立鄉」、「節慶池上」、「慢城觀光」及「福利宜居」等面向，獲得顯著的發展並得到鄉親和百萬遊客的支持。
台灣全球品牌管理協會，走遍全台所有鄉鎮市實地考評，一致評定頒發「台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」給池上鄉公所，肯定公所將「池上鄉」這一品牌成功行銷至國際上，創造在地農村觀光與產業發展。
張堯城強調，未來，池上鄉公所將配合台東縣府加速推動「星空產業」、「綠能米鄉」及「客庄藝坊」等新亮點，持續擦亮池上品牌。
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