親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／韓國瑜至少在6地置產 孫大千：「老大哥」提供爆料

港律政司長倫敦遇襲混亂中跌倒受傷 林鄭憤慨轟：野蠻

台東池上鄉擦亮品牌 榮獲台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎

2019-11-15 10:30聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣池上鄉公所以「藝文米鄉」為施政主軸，創造出不少品牌口碑，獲得台灣全球品牌管理協會的評審團好評，獲頒今年「台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」。池上鄉長張堯城表示，「這是池上鄉所有鄉親的努力」。

張堯城指出，池上鄉雖然位居交通不便的台東且沒有歷史悠久的古蹟，但是全鄉團結合作營造出「全福利藝文宜居慢城米鄉」的品牌，每年吸引超過百萬人次的觀光人潮，帶動全鄉士農工商的全面提升與發展。

4年來鄉公所深耕「池上米產業」、「環保生態」、「無電桿地景」、「藝術立鄉」、「節慶池上」、「慢城觀光」及「福利宜居」等面向，獲得顯著的發展並得到鄉親和百萬遊客的支持。

台灣全球品牌管理協會，走遍全台所有鄉鎮市實地考評，一致評定頒發「台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」給池上鄉公所，肯定公所將「池上鄉」這一品牌成功行銷至國際上，創造在地農村觀光與產業發展。

張堯城強調，未來，池上鄉公所將配合台東縣府加速推動「星空產業」、「綠能米鄉」及「客庄藝坊」等新亮點，持續擦亮池上品牌。

台東縣池上鄉公所獲頒今年「台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」，鄉長張堯城（右）代表全鄉...
台東縣池上鄉公所獲頒今年「台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」，鄉長張堯城（右）代表全鄉受獎。圖／池上鄉公所提供
分享

相關新聞

歡慶與盛岡市締盟 花蓮市辦哈日購物節最大獎抽機票

2019-11-15 09:47

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

偏鄉開幸福巴士 花蓮專案盤點增開

2019-11-15 00:25

班導拍紀錄片引導 過動兒獲全班挺

2019-11-15 00:21

老闆生日義賣臭豆腐 路人合唱生日歌

2019-11-14 23:59

台東考察 林佳龍強打「建設牌」

2019-11-14 23:58

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

南迴公路工程分道不清楚…用路人霧煞煞 議員促改善

2019-11-14 23:20

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 16:30

提升花蓮偏鄉大眾運輸 縣府將專案盤點

2019-11-14 15:53

來聽南台灣最古老南管 振聲社要在宜蘭首度表演

2019-11-14 15:22

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

林佳龍台東視察 要鄉親相挺劉櫂豪

2019-11-14 11:19
看更多

熱門文章

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

182年仁壽宮圓醮掀高潮 神豬賽特等1579斤有史最重

2019-11-14 18:35

臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

苗縣石虎保育自治條例 國民黨與改革連線2版本一讀通過

2019-11-14 17:47

日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中 難忘養蜂體驗

2019-11-14 19:31

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

影／賴清德委託行輔選蔡適應獻唱 姪子議員高歌再出發

2019-11-14 19:19

20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24

苗栗縣議員謝文禓解職、許櫻萍遞補 縣長頒當選證書

2019-11-14 13:33

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

林佳龍台東視察 要鄉親相挺劉櫂豪

2019-11-14 11:19

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top