歡慶與盛岡市締盟 花蓮市辦哈日購物節最大獎抽機票

2019-11-15 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮市推動城市外交近來頻有斬獲，繼與日本高千穗町締結姊妹市後，24日將與日本岩手線盛岡市簽訂友好城市。花蓮市公所今天起，連續兩周的五、六、日3天，在市區舊鐵道行人徒步區辦活動，憑今天到24日全市消費滿百元的發票，有機會抽到日本來回機票。

花蓮市與盛岡市頗有淵源，本月23日，聞名世界的盛岡山車將跨海而來，在花蓮市區第四度踩街遊行，遊行隔天，兩城市就要締盟，深化雙邊交流。

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為慶祝兩地情誼，市公所舉辦「哈日購物節、許願送好禮」活動，連續兩周的五、六、日（15至17日、22至24日），下午5時至晚間9時，在花蓮市鐵道徒步區推出多項充滿東洋風味的活動。

6天活動期間，現場設置大型的日式風格許願牆，憑15至24日在花蓮市單筆消費滿50元的發票，可免費體驗和式許願牌彩繪，每天限量50名；消費滿100元以上，可體驗日式搖獎機抽獎，獎品包括盛岡市的風土物產、南部鐵器、煎餅、手絹、羊羹等日式小物，最大獎是台灣到日本花卷單人來回機票。

另外也有好玩的互動小遊戲，15至17日有傳統劍玉、盛岡印象紙牌翻翻樂；22至24日是電流急急棒、沙包挑戰等，歡迎大小朋友一起來挑戰。