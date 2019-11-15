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歡慶與盛岡市締盟 花蓮市辦哈日購物節最大獎抽機票

2019-11-15 09:47聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市推動城市外交近來頻有斬獲，繼與日本高千穗町締結姊妹市後，24日將與日本岩手線盛岡市簽訂友好城市。花蓮市公所今天起，連續兩周的五、六、日3天，在市區舊鐵道行人徒步區辦活動，憑今天到24日全市消費滿百元的發票，有機會抽到日本來回機票。

花蓮市與盛岡市頗有淵源，本月23日，聞名世界的盛岡山車將跨海而來，在花蓮市區第四度踩街遊行，遊行隔天，兩城市就要締盟，深化雙邊交流。

為慶祝兩地情誼，市公所舉辦「哈日購物節、許願送好禮」活動，連續兩周的五、六、日（15至17日、22至24日），下午5時至晚間9時，在花蓮市鐵道徒步區推出多項充滿東洋風味的活動。

6天活動期間，現場設置大型的日式風格許願牆，憑15至24日在花蓮市單筆消費滿50元的發票，可免費體驗和式許願牌彩繪，每天限量50名；消費滿100元以上，可體驗日式搖獎機抽獎，獎品包括盛岡市的風土物產、南部鐵器、煎餅、手絹、羊羹等日式小物，最大獎是台灣到日本花卷單人來回機票。

另外也有好玩的互動小遊戲，15至17日有傳統劍玉、盛岡印象紙牌翻翻樂；22至24日是電流急急棒、沙包挑戰等，歡迎大小朋友一起來挑戰。

花蓮市長魏嘉賢昨天市代會副主席李振瑋、花蓮縣府青年發展中心執行長傅廷暐等人，共同體驗許願牌彩繪，為活動暖身。魏嘉賢表示，舉辦「哈日購物節」除了歡慶與盛岡市的友誼，也希望吸引民眾到花蓮市觀光、消費，同時23日可欣賞難得一見盛岡山車大遊行。最大獎送出到日本花卷的單人來回機票，讓抽中大獎的民眾，可以到盛岡市一遊，感受城下町的歷史文化。

花蓮市長魏嘉賢（左4）等人，在許願牌上寫下「花蓮市幸福、平安」等祝福詞。記者王燕...
花蓮市長魏嘉賢（左4）等人，在許願牌上寫下「花蓮市幸福、平安」等祝福詞。記者王燕華／攝影
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花蓮市長魏嘉賢說，藉由「哈日購物節」，歡慶與日本盛岡市的請誼，也邀民眾到花蓮市體...
花蓮市長魏嘉賢說，藉由「哈日購物節」，歡慶與日本盛岡市的請誼，也邀民眾到花蓮市體驗東洋風情。記者王燕華／攝影
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花蓮市公所今起辦「哈日購物節」，邀請民眾一起到花蓮市體驗東洋風情。記者王燕華／攝...
花蓮市公所今起辦「哈日購物節」，邀請民眾一起到花蓮市體驗東洋風情。記者王燕華／攝影
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花蓮市長魏嘉賢（右）、市代會副主席李振瑋，掛上許願彩繪牌，期許人民平安。記者王燕...
花蓮市長魏嘉賢（右）、市代會副主席李振瑋，掛上許願彩繪牌，期許人民平安。記者王燕華／攝影
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