熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



日本熊本縣八代市的高人氣王熊本熊部長（KUMAMON）11月16日、17日又要來基隆了，這次改到基隆市仁二路東岸商場3樓廣場和市民相會，市府舉辦「熊本縣物產展in基隆」，連續2天有特產展售，及穿插6場次的熊本熊表演。

市府民政處今天指出，日本熊本縣八代市在今年初率領人氣超高的熊本熊到基隆市舉辦物產展，極受大小市民朋友歡迎，為使民眾與八代市能有更進一步之交流，16、17日2天在再次舉辦熊本縣物產展in基隆活動，時間從中午12時到晚間6點半。

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2天活動除將穿插6場次的熊本熊表演外，日方特別準備紙劇場、茶講座、燈心草飾品製作體驗、津輕三味線及忍者表演，另現場還有基隆市若石幼兒園及碇內國小之學童所帶來的才藝表演，不用出國去日本，就可體驗日本文化、藝術及美食視覺饗宴，歡迎市民踴躍前往。

說起八代市，基隆市民可能有點陌生，但只要看到八代市人氣王KUMAMON，就知道來者何人了， 基隆市與八代市有深厚情誼，包括扶輪社等民間社團間的往來非常久遠，去年4月基隆和八代市正式締結友好城市，兩市關係邁進一大步。