親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

槍擊當下開自家大門收留學生躲槍火 他被媒體封英雄

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

日本熊本縣八代市的高人氣王熊本熊部長（KUMAMON）11月16日、17日又要來基隆了，這次改到基隆市仁二路東岸商場3樓廣場和市民相會，市府舉辦「熊本縣物產展in基隆」，連續2天有特產展售，及穿插6場次的熊本熊表演。

市府民政處今天指出，日本熊本縣八代市在今年初率領人氣超高的熊本熊到基隆市舉辦物產展，極受大小市民朋友歡迎，為使民眾與八代市能有更進一步之交流，16、17日2天在再次舉辦熊本縣物產展in基隆活動，時間從中午12時到晚間6點半。

2天活動除將穿插6場次的熊本熊表演外，日方特別準備紙劇場、茶講座、燈心草飾品製作體驗、津輕三味線及忍者表演，另現場還有基隆市若石幼兒園及碇內國小之學童所帶來的才藝表演，不用出國去日本，就可體驗日本文化、藝術及美食視覺饗宴，歡迎市民踴躍前往。

說起八代市，基隆市民可能有點陌生，但只要看到八代市人氣王KUMAMON，就知道來者何人了， 基隆市與八代市有深厚情誼，包括扶輪社等民間社團間的往來非常久遠，去年4月基隆和八代市正式締結友好城市，兩市關係邁進一大步。

今年2月熊本熊現身東岸商場開幕儀式時，許多大小朋友伸長了脖子等候的熊本熊現身，卻因草地濕滑，熊本熊出場時滑了一跤，引起現場一陣驚呼，也讓熊鼻子跟雙手都沾上了土，市長林右昌幫他擦了擦鼻子上的土，叮囑他要小心點，反而更萌了，小朋友都搶著拍照。

熊本熊又來了，本周六日在基隆東岸商場賣萌。圖／基隆市政府提供
熊本熊又來了，本周六日在基隆東岸商場賣萌。圖／基隆市政府提供
分享
熊本熊又來了，本周六日在基隆東岸商場賣萌。圖／基隆市政府提供
熊本熊又來了，本周六日在基隆東岸商場賣萌。圖／基隆市政府提供
分享

熊本熊基隆幼兒園

相關新聞

偏鄉開幸福巴士 花蓮專案盤點增開

2019-11-15 00:25

班導拍紀錄片引導 過動兒獲全班挺

2019-11-15 00:21

老闆生日義賣臭豆腐 路人合唱生日歌

2019-11-14 23:59

台東考察 林佳龍強打「建設牌」

2019-11-14 23:58

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

南迴公路工程分道不清楚…用路人霧煞煞 議員促改善

2019-11-14 23:20

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 16:30

提升花蓮偏鄉大眾運輸 縣府將專案盤點

2019-11-14 15:53

來聽南台灣最古老南管 振聲社要在宜蘭首度表演

2019-11-14 15:22

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

林佳龍台東視察 要鄉親相挺劉櫂豪

2019-11-14 11:19
看更多

熱門文章

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

182年仁壽宮圓醮掀高潮 神豬賽特等1579斤有史最重

2019-11-14 18:35

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

苗縣石虎保育自治條例 國民黨與改革連線2版本一讀通過

2019-11-14 17:47

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中 難忘養蜂體驗

2019-11-14 19:31

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

影／賴清德委託行輔選蔡適應獻唱 姪子議員高歌再出發

2019-11-14 19:19

20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23

竹市「無人回收站」讓回收變遊戲 3個月回收逾30萬支

2019-11-14 09:56

苗栗縣議員謝文禓解職、許櫻萍遞補 縣長頒當選證書

2019-11-14 13:33

林佳龍台東視察 要鄉親相挺劉櫂豪

2019-11-14 11:19

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

竹縣東興圳景觀工程工期調整 文化局請居民共體時艱

2019-11-14 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top