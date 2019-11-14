台東林管處 開放撿拾漂流木
2019-11-14 20:11
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
林務局台東林區管理處再次公告開放米塔颱風後自由撿拾漂流木，時間區分2階段，第1階段即日起至29日止（每天上午9時至下午4時），設籍當地鄉鎮市居民得撿拾清理；第2階段30日起至12月14日止（每天上午9時至下午4時），設籍台東縣居民得撿拾清理。
台東林管處表示，公告期間，民眾可至轄管保安林海灘內，以徒手方式自由撿拾漂流木，不開放使用機具撿拾。開放漂流木撿拾期間，會設置臨時林產物檢查站，設置地點為知本工作站、成功工作站及大武工作站。
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另開放撿拾期間，民眾應隨身攜帶身分證件，主動到臨時林產物檢查站登記，領取漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權的歸屬，就可以安心將漂流木帶回利用；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，必須以3.5噸（含）以下車輛載運，並不要覆蓋斗篷或帆布等，以便辦理檢查及登記。
若撿拾到的漂流木有國有、私有註記或烙印者，要通報林務單位或縣府及鄉鎮市公所保管。此外，撿拾到公告12種貴重木樹種包括紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉(香杉)、南洋紅豆杉(台灣紅豆杉)、櫸(台灣櫸)、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木及毛柿等，依規定需至檢查站辦理查驗、登記後才能搬運。
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