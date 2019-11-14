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民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

行政院前院長賴清德的舅舅、獲聘總統府國策顧問的基隆市慶安宮主委童永，今晚抖出和民進黨立委蔡適應互動的一段趣事。童永說，他90幾歲了，蔡和他的孫子同年，以前卻叫他「大仔」。他跟蔡說不能這樣叫，「如果不改，就不跟你好了。」

賴清德今到基隆，為爭取連任的民進黨立委參選人蔡適應拉抬選情，晚間一起到慶安宮參拜。童永談到和蔡的互動時說，這個「少年家，骨力骨力（年輕人勤快之意）」，以前蔡適應叫他「大仔」，他說不對，「難不成我要叫你叔公」，要蔡改善。

童永說，蔡適應可能是麥克風拿慣了，官當大當慣了，叫「大仔」，我說不行，下次不能叫「大仔」。他90幾歲了，蔡適應和他的孫子同年，卻叫他「大仔」，才對蔡說這樣不行，後來有改善，因為他跟蔡說，「如果不改，就不跟你好了」，最後並對群眾說，蔡適應勤快，值得稱讚。

童永是賴清德舅舅，獲聘總統府國策顧問，當眾形同表態支持，蔡適應邊聽童永談往事，邊微笑、點頭、鼓掌。童擔任慶安宮主委多年，是地方聞人，蔡後來就跟大數人一樣，稱呼童永「主委」。

基隆市慶安宮主委童永（左）今晚說，民進黨立委蔡適應（右）以前叫他「大仔」，他說不...
基隆市慶安宮主委童永（左）今晚說，民進黨立委蔡適應（右）以前叫他「大仔」，他說不能這樣叫，要蔡改善。記者邱瑞杰／攝影
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蔡適應賴清德民進黨

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