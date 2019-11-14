20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛
2019-11-14 18:23
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
台灣古董車協會發起20餘輛古董車環島活動，今天於花蓮港公開展示。開著64年的古董車、台灣古董車協會會長曾國棟表示，這輛車跟當年德國總理搭乘的是同款車，在收藏7年中就花了5年維修，從台北開了6個多小時到花蓮，讓大家一起欣賞古董車。現場聚集約百名愛車民眾，按下快門拍照。
曾國棟說，這次發起古董車環台活動，除了邀大家欣賞老車外，也把愛心捐給東部弱勢團體，今天早上9點從台北出發，途經蘇花改，約下午3點半到花蓮，因為全都是老車，大家開得比較慢。
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他表示，小時候看到爸爸皮箱上有古董車照片，啟發對古董車的熱愛，大學就買了第一輛金龜車，開始收藏古董車的興趣；這次開來這輛車是1955年的古董車，跟當年德國總理搭乘的是同款車。這輛車已收藏7年，其中光是維修就花了5年多時間。
台灣修車技術雖然不是很優良，不過年輕人肯學習，加上自己把維修手冊讀得透徹，有些小問題自己也能修，零件有的台灣做得出來，維修上沒有太大問題。
花蓮港維納斯藝廊負責人林滿津表示，之前古董車協會會長有來花蓮港旅遊，就發起古董車隊環台，除了希望帶來觀光人潮外，也捐款給門諾基金會，幫助弱勢。盼未來花蓮港務公司、花蓮縣府與在地工作者等能針對古董車擴大舉辦活動，相信能帶來觀光效應。
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