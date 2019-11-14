20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



台灣古董車協會發起20餘輛古董車環島活動，今天於花蓮港公開展示。開著64年的古董車、台灣古董車協會會長曾國棟表示，這輛車跟當年德國總理搭乘的是同款車，在收藏7年中就花了5年維修，從台北開了6個多小時到花蓮，讓大家一起欣賞古董車。現場聚集約百名愛車民眾，按下快門拍照。

曾國棟說，這次發起古董車環台活動，除了邀大家欣賞老車外，也把愛心捐給東部弱勢團體，今天早上9點從台北出發，途經蘇花改，約下午3點半到花蓮，因為全都是老車，大家開得比較慢。

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他表示，小時候看到爸爸皮箱上有古董車照片，啟發對古董車的熱愛，大學就買了第一輛金龜車，開始收藏古董車的興趣；這次開來這輛車是1955年的古董車，跟當年德國總理搭乘的是同款車。這輛車已收藏7年，其中光是維修就花了5年多時間。

台灣修車技術雖然不是很優良，不過年輕人肯學習，加上自己把維修手冊讀得透徹，有些小問題自己也能修，零件有的台灣做得出來，維修上沒有太大問題。