林右昌：基隆經濟產值5年增加218億
2019-11-14 18:39中央社 基隆市14日電
基隆市議會今天舉行施政總質詢，市長林右昌答詢表示，基隆市近5年經濟產值增加新台幣218億元，未來將結合會展、郵輪產業和多項重大市政推展，逐步穩健帶動城市再生。
林右昌指出，從商業登記家數來看，從他上任時的民國103年1萬1317家、104年1萬1521家、105年有1萬1724家、106年有1萬1833家、去年有1萬1967家，今年到9月底止則有1萬2084家，每年都逐步成長。
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其次，從商業登記資本額來看，從103年26.15億，一路成長到今年9月底的27.13億。失業率也從他上任那年4%，104年3.9%、105年4%、106年3.8%、去年3.7%到今年上半年的3.7%，逐年穩定微幅遞減。
從經濟產值來看，林右昌表示，基隆市近5年間增加218億元，目前生產總額2673億元，仍以商業與服務部門為主，占74.6%，以運輸倉儲業居多，工業部門25.4%，總體來說，整體產值逐年提升。
林右昌說，從104年到今年，基隆市工業區新進駐與建廠16間、擴廠10間，總投資金額36億7500萬元，其中，大武崙工業區投資金額3億5000萬元，六堵科技園區有9億2000萬元，兩大工業區總投資金額12億7000萬元。
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