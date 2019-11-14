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南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

南方澳跨港大橋上月1日斷裂，公路總局蘇花公路改善工程處代辦重建工程，今天在蘇澳區漁會舉行設計階段民眾參與會議，討論並聽取建議。

蘇花公路改善工程處指出，橋梁規畫理念主要以安全、美觀及施工快速為根本，採用耐久年限100 年、抗鹽分腐蝕及耐震7級，採現行橋梁規範最高等級設計標準。

同時，重建的南方澳跨港大橋橋型採懸臂工法、混凝土方式，預定3年內完成，施工中不影響漁船進出，景觀造型，搭配在地鯖魚的造型意象，展現地方產業特色。

會中，民眾對橋梁景觀提供多項建議，公路總局承諾，納入後續工程設計中辦理。

另外，有關漁民團體建議重建橋址北移議題，因屬於台灣港務公司權責，公路總局將依台灣港務公司的規畫結果辦理後續設計及施工。

至於橋梁重建範圍，考量全橋結構安全及線型銜接，前後引橋擬一併拆除重建，橋型工法考量施工快速、縮短工期，施工期間還能維持航道通行，不影響漁船進出，橋型簡潔優美，後續維管及耐久性佳，建設經費約5億3千萬元。

今天的說明會中，由公路總局總工程司鄧文廣主持，蘇花改工程處長邵厚潔代表工程機關，港區主管機關交通部航港局、台灣港務公司均派代表出席會議。

包括立法委員陳歐珀、蘇澳鎮長李明哲、宜蘭縣議員陳玉萍、鎮民代表及南方澳地區里長、漁會及漁業團體、商圈發展協會等多人到場。

重建的南方澳跨港大橋橋型將採懸臂工法、混凝土方式，預定3年內完成，施工中不影響漁...
重建的南方澳跨港大橋橋型將採懸臂工法、混凝土方式，預定3年內完成，施工中不影響漁船進出，景觀造型，搭配在地鯖魚的造型意象，展現地方產業特色。圖／資料照片
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南方澳跨港大橋上月1日斷裂，公路總局蘇花公路改善工程處代辦重建工程，今天在蘇澳區...
南方澳跨港大橋上月1日斷裂，公路總局蘇花公路改善工程處代辦重建工程，今天在蘇澳區漁會舉行設計階段民眾參與會議，討論並聽取建議。圖／公路總局蘇花公路改善工程處提供
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蘇花公路港大南方澳大橋

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