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提升花蓮偏鄉大眾運輸 縣府將專案盤點

2019-11-14 15:53聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣鳳林鎮公所申請幸福巴士，上月上路。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮公所申請幸福巴士，上月上路。記者王燕華／攝影
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偏鄉路難行，交通部曾在花蓮玉里、萬榮推動需求反應式公車（DRTS），但執行成果不佳都停擺；今年改成幸福巴士計畫，鳳林鎮上月搶先上路，秀林也將跟進，縣議員蔡依靜、簡智隆在縣議會質詢時，要求縣府協助擴大到更多鄉鎮，嘉惠偏鄉居民。

縣府觀光處表示，「幸福巴士」計畫由公路總局直接對口鄉鎮市，縣府站在輔導的立場，會協助鄉鎮市公所踴躍提出申請；縣長徐榛蔚今責成縣府秘書長顏新章，專案處理，納入各鄉鎮需求一起盤點討論。

花蓮縣府前年1月起，陸續在玉里、萬榮在陸續推出DRTS方案，採「小黃公車」方式，以計程車取代公車，但成效不佳，也有與民間計程車業者競合的問題，因此停擺。

花蓮縣議員蔡依靜，關切偏鄉運輸問題。圖／縣府提供
花蓮縣議員蔡依靜，關切偏鄉運輸問題。圖／縣府提供
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縣議員蔡依靜、簡智隆，連日來在縣議會總質詢上關切偏鄉運輸。蔡依靜昨天質詢時以豐濱鄉為例，希望幸福巴士進駐，改善部落運輸，方便鄉親就醫、就學。

簡智隆今天質詢時指出，萬榮鄉除了萬榮和紅葉兩村，其餘4村都沒有大眾交通運輸，希望縣府公共運輸路線擴及偏鄉、原鄉的公共運輸路線，並進行跨局處整合。

花蓮縣議員簡智隆。圖／縣府提供
花蓮縣議員簡智隆。圖／縣府提供
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縣府觀光處代理處長張志翔表示，原本的DRTS由中央負擔6成、地方負擔4成，成效不佳，交通部改變作法推動「幸福巴士」，直接由公路總局對口鄉鎮市公所，針對購車、營運費用，中央負擔9成5，鄉鎮市只需要5%，公路總局曾在花蓮舉辦3場說明會，不少鄉鎮市公所有意願，但有顧慮補助期限僅2年，到期後得自己負擔，因而卻步。

張志翔說，縣府站在輔導，協助縣內交通完善的立場，樂見幸福巴士上路。鳳林鎮公所最積極，鳳林幸福巴士已在上月發車，秀林也獲核准，目前是籌備期，另玉里鎮公所也正規畫，有意再提計畫復駛。

縣長徐榛蔚今答詢時，當場責成秘書長顏新章負責，專案處理，把幸福巴士、長照巴士、身心障礙復康巴士等各路線公共運輸綜合整理起來，納入鄉鎮公所一起討論，讓大眾運輸能深入所需的部落、鄰里。

巴士偏鄉公共運輸徐榛蔚

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