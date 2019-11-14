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來聽南台灣最古老南管 振聲社要在宜蘭首度表演

2019-11-14 15:22聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

國立傳統藝術中心邀約下，振聲社第一次到宜蘭演出，11月16日與17日在宜蘭園區曲...
國立傳統藝術中心邀約下，振聲社第一次到宜蘭演出，11月16日與17日在宜蘭園區曲藝館首演。圖／國立傳統藝術中心提供。
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臺南南管館閣「振聲社」，早在227年前的清乾隆58年（西元1793年）誕生，由當時最有影響力的商業公會組織「臺南三郊」扶植成立，是臺南地區最早成立館閣，也是至今傳承無中斷的傳統音樂館閣，為名副其實的「老店」，南臺灣最古老。

國立傳統藝術中心邀約下，振聲社第一次到宜蘭蘭陽平原，後天（11月16日）與11月17日在宜蘭園區曲藝館首演，安排3場「聲振蘭陽-振聲社南管音樂會」，這是難得的跨縣市專場演出，將以導聆方式進行，邀請民眾感受與體驗優美細緻的南管音樂。

國立傳統藝術中心指出，南管又稱南音、南樂、絃管等，是一種源自閩南語系地區，歷史悠久的民間音樂，在明清之際隨先民傳入臺灣，人稱「北管南音」，相較於北管音樂的豪邁喧鬧，與其相對的南管曲調優美、節奏徐緩，藝術風格古樸幽雅，委婉深情，演唱時講究咬字吐詞，歸韻收音，稱得上是東方的古典音樂，在快步調的現代社會，聆聽南管樂對沈澱身心很有幫助。

演奏編制與樂器形式上可分為「上四管」及「下四管」，上四管是旋律樂器洞簫、二絃、三絃、琵琶，以及一位執拍板者；下四管則為敲擊樂器四塊、響盞、叫鑼、雙音等。上四管、下四管，再加上噯仔（即小嗩吶）則稱為「什音」。

振聲社有計畫培育南管學習人口與師資，透過振聲社前社長、現任館先生（指導老師）蔡芬得、指導教師林秋華以及林子文，架構老中青3代師資，持續培養南管後進，現有30多名成員，有來自各行各業的素人演出者，他們因熱愛南管音樂而齊聚，不分年齡、背景，協力保存並傳承南管藝術。

「聲振蘭陽-振聲社南管音樂會」在宜蘭傳藝園區演出，16日（週六）上午11點30分到12點、下午3點到3點半；17日（週日）上午11點半到12點在曲藝館，以導聆音樂會的方式，帶領民眾深入淺出地認識南管音樂。

詳細活動資訊可上傳藝中心官網http://www.ncfta.gov.tw/或傳藝文化園區官網http://www.px-sunmake.org.tw/index/index.html。

振聲社成員來自來自各行各業，因為對熱愛南管音樂而齊聚。圖／國立傳統藝術中心提供
振聲社成員來自來自各行各業，因為對熱愛南管音樂而齊聚。圖／國立傳統藝術中心提供
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南管樂演奏編制與樂器形式上四管（含拍）、下四管，再加上噯仔（即小嗩吶）則稱為「什...
南管樂演奏編制與樂器形式上四管（含拍）、下四管，再加上噯仔（即小嗩吶）則稱為「什音」。圖／國立傳統藝術中心提供
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