來聽南台灣最古老南管 振聲社要在宜蘭首度表演

2019-11-14 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



國立傳統藝術中心邀約下，振聲社第一次到宜蘭演出，11月16日與17日在宜蘭園區曲藝館首演。圖／國立傳統藝術中心提供。 分享 facebook

臺南南管館閣「振聲社」，早在227年前的清乾隆58年（西元1793年）誕生，由當時最有影響力的商業公會組織「臺南三郊」扶植成立，是臺南地區最早成立館閣，也是至今傳承無中斷的傳統音樂館閣，為名副其實的「老店」，南臺灣最古老。

國立傳統藝術中心邀約下，振聲社第一次到宜蘭蘭陽平原，後天（11月16日）與11月17日在宜蘭園區曲藝館首演，安排3場「聲振蘭陽-振聲社南管音樂會」，這是難得的跨縣市專場演出，將以導聆方式進行，邀請民眾感受與體驗優美細緻的南管音樂。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國立傳統藝術中心指出，南管又稱南音、南樂、絃管等，是一種源自閩南語系地區，歷史悠久的民間音樂，在明清之際隨先民傳入臺灣，人稱「北管南音」，相較於北管音樂的豪邁喧鬧，與其相對的南管曲調優美、節奏徐緩，藝術風格古樸幽雅，委婉深情，演唱時講究咬字吐詞，歸韻收音，稱得上是東方的古典音樂，在快步調的現代社會，聆聽南管樂對沈澱身心很有幫助。

演奏編制與樂器形式上可分為「上四管」及「下四管」，上四管是旋律樂器洞簫、二絃、三絃、琵琶，以及一位執拍板者；下四管則為敲擊樂器四塊、響盞、叫鑼、雙音等。上四管、下四管，再加上噯仔（即小嗩吶）則稱為「什音」。

振聲社有計畫培育南管學習人口與師資，透過振聲社前社長、現任館先生（指導老師）蔡芬得、指導教師林秋華以及林子文，架構老中青3代師資，持續培養南管後進，現有30多名成員，有來自各行各業的素人演出者，他們因熱愛南管音樂而齊聚，不分年齡、背景，協力保存並傳承南管藝術。

「聲振蘭陽-振聲社南管音樂會」在宜蘭傳藝園區演出，16日（週六）上午11點30分到12點、下午3點到3點半；17日（週日）上午11點半到12點在曲藝館，以導聆音樂會的方式，帶領民眾深入淺出地認識南管音樂。