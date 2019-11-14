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臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13聯合報 記者游明煌／即時報導

臭豆腐老闆生日送愛心12年，路人一起唱生日快樂。圖／基隆家扶中心提供
臭豆腐老闆生日送愛心12年，路人一起唱生日快樂。圖／基隆家扶中心提供
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隆火車站旁港西街「劉家50年臭豆腐」，老闆劉清山每年11月14日，都會全家動員舉辦1日義賣，每份豆腐45元，將1日義賣所得捐贈給基隆家扶中心，為弱勢家庭兒童送愛心，今天劉清山老闆善舉，從民國97年到至今已有12年。上午路人及顧客得知後，也一起唱生日快樂歌，讓他很開心。

劉清山老板15歲起便與父親在陽明海運騎樓下擺攤，賣臭豆腐、魷魚羹，自己也靠著小吃攤成家立業，後因故搬至港西街，店外的招牌簡單寫出菜色、價格，店內擺設也十分樸素，卻能夠依靠美味的食物，將許多人的胃袋緊緊抓住，50多年來，劉家臭豆腐成為許多基隆通勤族的共同回憶。

劉清山今天生日，他一如往常一樣，天沒黑就起來備料，準備上午的義賣，他回想起12年前生日那天，以往店面公休1天，全家出遊慶生，當時他看見經濟不景氣，失業嚴重，不少勞工放無薪假，家庭頓時失去經濟支柱，因此發願做好事來回饋社會，透過自身的方式與手藝持續這份愛的傳遞。

基隆家扶中心今天特別準備生日蛋糕及特製海報為老闆慶生，一同歡唱生日快樂歌，感謝劉清山老闆12年來的支持與熱忱，很多民眾一起唱，對劉家臭豆腐義賣能堅持12年都很感動。

基隆家扶主任陳美君說，感謝劉老先生堅持12年不間斷的義賣活動，這次義賣款項將注入12月14日的歲末送暖聯歡會募集「愛心暖被」，讓1380戶的弱勢家庭能過一個好年，呼籲大家來吃一盤愛心臭豆腐，暖心暖胃、滿口留香，也做愛心。

臭豆腐老闆生日送愛心12年，路人一起唱生日快樂。圖／基隆家扶中心提供
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義賣基隆愛心家扶中心弱勢家庭

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