臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



臭豆腐老闆生日送愛心12年，路人一起唱生日快樂。圖／基隆家扶中心提供 分享 facebook

隆火車站旁港西街「劉家50年臭豆腐」，老闆劉清山每年11月14日，都會全家動員舉辦1日義賣，每份豆腐45元，將1日義賣所得捐贈給基隆家扶中心，為弱勢家庭兒童送愛心，今天劉清山老闆善舉，從民國97年到至今已有12年。上午路人及顧客得知後，也一起唱生日快樂歌，讓他很開心。

劉清山老板15歲起便與父親在陽明海運騎樓下擺攤，賣臭豆腐、魷魚羹，自己也靠著小吃攤成家立業，後因故搬至港西街，店外的招牌簡單寫出菜色、價格，店內擺設也十分樸素，卻能夠依靠美味的食物，將許多人的胃袋緊緊抓住，50多年來，劉家臭豆腐成為許多基隆通勤族的共同回憶。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

劉清山今天生日，他一如往常一樣，天沒黑就起來備料，準備上午的義賣，他回想起12年前生日那天，以往店面公休1天，全家出遊慶生，當時他看見經濟不景氣，失業嚴重，不少勞工放無薪假，家庭頓時失去經濟支柱，因此發願做好事來回饋社會，透過自身的方式與手藝持續這份愛的傳遞。

基隆家扶中心今天特別準備生日蛋糕及特製海報為老闆慶生，一同歡唱生日快樂歌，感謝劉清山老闆12年來的支持與熱忱，很多民眾一起唱，對劉家臭豆腐義賣能堅持12年都很感動。