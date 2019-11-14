一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對
2019-11-14 14:52
聯合報 記者王燕華
／花蓮即時報導
世界12強棒球賽，中華隊明天上午11時將對決美國隊，縣府再度舉辦直播派對，在中原國小以大螢幕同步直播賽事，賽前30分鐘開放進場，並準備點心、飲料等，邀請縣民一同為中華隊加油。
這是12強賽事縣府第二度舉辦直播派對，上次是12日的中韓大戰，縣長徐榛蔚、縣府教育處長李裕仁等人，以及中原國小、中正國小及化仁國中棒球隊在內的上百位球迷，守在中原國小活動中心前，眾人手中揮舞國旗，眼睛緊盯大螢幕，為花蓮子弟、先發投手張奕與中華隊的球員們加油打氣，氣氛熱烈。
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縣府表示，中華隊目前戰績1勝2敗，澳洲、美國隊皆是1勝3敗，都仍未出局，中華隊排名必須超過韓、澳，才能搶到亞太區一張奧運門票，因此接下來對美國隊與澳洲隊，場場都是硬仗。
明天對決美國隊，也是重要賽事，縣府為讓民眾不必到日本就有親臨現場的感動，再次舉辦直播派對，邀請縣民一起為中華隊加油助威，期待用花蓮人的熱情，相挺中華隊一場一場拿下勝利，取得進軍奧運的門票。
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