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從一個人到全班挺他！宜蘭公正國小拍出過動人生獲獎

2019-11-14 13:30聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣羅東鎮公正國小教師高菁霞，帶領的班級中有一名過動症學童小杰， 從幼稚園就無法配合團體生活，升上國小後與身邊同學更是格格不入。

「和過動症的同學一起上課會不會影響到自己的孩子？」面對疑慮，高菁霞用教育化解，串連班級學生與家長，連結起學習教室與醫院，努力讓學生與家長了解這個特別的孩子，去認識障礙、尊重多元。

也因此，這名學生從單獨一個人，變成全班挺他，全班友善、同理心，同學相助，體諒小杰不是故意的，主動幫助。

而高菁霞不但當導師，還當導演，把兩年來小杰與同學互動與改變，拍成紀錄片，讓小杰媽媽能了解小杰在班上情況，讓她與醫師因更清楚，更能幫到小杰，小杰因此大幅進步與改善。

高菁霞還發現，小杰音感很好、語言天分，發掘專才，鼓勵孩子參加比賽，展現優勢才能，小杰更有自信。

為了讓更多人了解過動症，高菁霞將2年來紀錄影片剪輯，取名《最接近天堂的小孩》，參加廣青文教基金會辦理的「圓缺之間」身心障礙者影展徵選活動，獲得特別獎。

公正國小從本月11日起到22日，連續兩周辦理特殊教育宣導系列活動，即藉由這部得獎影片等，讓更多的人了解身心障礙的孩子，活動還有講座、學障體驗、愛心義賣、繪本分享、坐地排球賽的肢障體驗等多項。

同時，在家長會長林宜靜等多人支持，愛心義賣集合眾人愛心，包括北海道烘焙坊老闆贊助杯子蛋糕、美庄喜餅老闆李嘉元相挺，提供商品義賣，還有特教班親師生、志工媽媽們合製愛的點心，所得盈餘將捐特教相關活動經費。

公正國小校長簡信斌表示，希望藉由特教周活動宣導，讓學子在真實的體驗中認識身心障礙者，實際了解身心障礙者生活上的不便，進而能對身心障礙同學互相幫助，互助合作，營造校園和諧氣氛。

宜蘭縣公正國小老師高菁霞記錄影片《最接近天堂的小孩》，獲廣青文教基金會「圓缺之間...
宜蘭縣公正國小老師高菁霞記錄影片《最接近天堂的小孩》，獲廣青文教基金會「圓缺之間」身心障礙者影展徵選特別獎，校方舉辦為期兩周的特殊教育宣導系列活動，藉由分享，讓更多的人瞭解身心障礙的孩子。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣公正國小老師高菁霞記錄影片《最接近天堂的小孩》，獲廣青文教基金會「圓缺之間...
宜蘭縣公正國小老師高菁霞記錄影片《最接近天堂的小孩》，獲廣青文教基金會「圓缺之間」身心障礙者影展徵選特別獎，校方舉辦為期兩周的特殊教育宣導系列活動，藉由分享，讓更多的人瞭解身心障礙的孩子。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣公正國小舉辦為期兩周的特殊教育宣導系列活動，有講座、學障體驗、愛心義賣、繪...
宜蘭縣公正國小舉辦為期兩周的特殊教育宣導系列活動，有講座、學障體驗、愛心義賣、繪本分享、坐地排球賽的肢障體驗等多項，志工們炒豆干，準備義賣物資。記者羅建旺／攝影
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義賣過動症愛心

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