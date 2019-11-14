親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

瘟疫血池：南韓的非洲豬瘟防疫 為何「血流成河」？

李佳芬論文遭質疑「自己研究自己」 指導教授上火線回應了

林佳龍台東視察 要鄉親相挺劉櫂豪

2019-11-14 11:19聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東立委劉櫂豪今天安排立法院交通委員會考察，邀請交通部長林佳龍前來台東考察交通建設，首站到鹿野鄉龍田社區聽取花東縱谷觀光環境營造計畫簡報。林佳龍表示，政府對台東觀光及交通發展長期支持，希望大家支持政府。

林佳龍表示，南迴鐵路電氣化台東段明、後年就可以完成通車，南迴公路拓寬工程台東段也將在12月20日全線通車，另交通部每年也補助500萬元至1000萬元經費推動台東熱氣球活動，目的就是以實際行動支持台東觀光與交通發展。

在劉櫂豪陪同下，林佳龍一早到鹿野鄉龍田社區視察當地觀光環境設施，並聽取當地推動觀光環境營造計畫簡報；針對龍田公廁與周遭環境整建，林佳龍允諾補助500萬元經費，並指示由花東花東縱谷國家風景區管理處設計規劃，再由鹿野鄉公所管理。

視察過程中，林佳龍也不忘替劉櫂豪發聲，他向鄉親表示有在做事的立法委員，票投下去後，4年都會為鄉親做工，長期對台東交通建設努力的好人才，還必須大家來相挺支持，未來，讓他愈做愈好。讓台東愈來愈好。

針對鹿野鄉龍田公廁與周遭環境整建，交通部長林佳龍允諾補助500萬元經費。圖／劉櫂...
針對鹿野鄉龍田公廁與周遭環境整建，交通部長林佳龍允諾補助500萬元經費。圖／劉櫂豪辦公室提供
分享
交通部長林佳龍（中）今天受邀前來台東考察交通建設，首站到鹿野鄉龍田社區聽取花東縱...
交通部長林佳龍（中）今天受邀前來台東考察交通建設，首站到鹿野鄉龍田社區聽取花東縱谷觀光環境營造計畫簡報。圖／劉櫂豪辦公室提供
分享

台東林佳龍劉櫂豪

相關新聞

卑南國小 「閱讀夢公園」啟用

2019-11-13 23:35

花蓮禁廚餘養豬 議員推黑水虻處理

2019-11-13 23:27

合力打造森林足球場 綠色冀泉與利吉分校學生種牛樟樹

2019-11-13 17:49

中央到宜蘭釋放選前大利多 呂國華批評為選舉考量

2019-11-13 16:44

影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18

綠營揶揄地產多別忘繳稅 宋瑋莉：繼承有罪嗎

2019-11-13 14:53

花蓮吉安站無障礙設施有「礙」 地方盼乘車分流

2019-11-13 12:28

影／保障外送員權益 議員督促宜蘭縣政府定自治條例

2019-11-13 11:26

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03
看更多

熱門文章

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包

2019-11-13 12:37

竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時

2019-11-13 17:35

彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

影／當面呼籲總統 侯友宜：給警察尊重

2019-11-13 13:27

捷運三鶯延伸桃園可行性研究過關 雙北桃園生活圈利多

2019-11-13 17:27

口袋名單記下了！陳秀寶帶陳其邁大啖鹿港美食

2019-11-13 17:31

影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37

竹縣議員質疑宗教教材入校 縣府：若涉及宗教一律離開校園

2019-11-13 15:14

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠

2019-11-13 18:32

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21

182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

工地施工拉扯2電桿倒塌路中 南崁馬路塞車台電急處理

2019-11-13 14:30

太陽花國賠案上不上訴 北市議員爆爭吵15分鐘

2019-11-13 15:45

結紮補助1500元 屏縣寵物絕育可申請補助

2019-11-13 15:36

桃園登山客山區發現鼬獾屍體 通報動保處調查

2019-11-13 17:35

校外人士教學指「領養造成亂倫」 台中市議員批：應建立評鑑制度

2019-11-13 13:54

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top