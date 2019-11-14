林佳龍台東視察 要鄉親相挺劉櫂豪
2019-11-14 11:19
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東立委劉櫂豪今天安排立法院交通委員會考察，邀請交通部長林佳龍前來台東考察交通建設，首站到鹿野鄉龍田社區聽取花東縱谷觀光環境營造計畫簡報。林佳龍表示，政府對台東觀光及交通發展長期支持，希望大家支持政府。
林佳龍表示，南迴鐵路電氣化台東段明、後年就可以完成通車，南迴公路拓寬工程台東段也將在12月20日全線通車，另交通部每年也補助500萬元至1000萬元經費推動台東熱氣球活動，目的就是以實際行動支持台東觀光與交通發展。
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在劉櫂豪陪同下，林佳龍一早到鹿野鄉龍田社區視察當地觀光環境設施，並聽取當地推動觀光環境營造計畫簡報；針對龍田公廁與周遭環境整建，林佳龍允諾補助500萬元經費，並指示由花東花東縱谷國家風景區管理處設計規劃，再由鹿野鄉公所管理。
視察過程中，林佳龍也不忘替劉櫂豪發聲，他向鄉親表示有在做事的立法委員，票投下去後，4年都會為鄉親做工，長期對台東交通建設努力的好人才，還必須大家來相挺支持，未來，讓他愈做愈好。讓台東愈來愈好。
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