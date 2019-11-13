卑南國小 「閱讀夢公園」啟用
2019-11-13 23:35
聯合報 記者尤聰光
／台東縣報導
台東縣卑南國小「閱讀夢公園」昨天落成啟用，結合樹屋平台、室外閱讀空間彩繪飛機、書海奇緣圖書室及社區共讀站等設施，提供學童閱讀與休憩空間，豐富師生的身心靈。
啟用典禮由校長曾英哲主持，安排校內柔道、樂隊等團隊表演。曾英哲表示，閱讀夢公園讓孩子們在大樹旁的閱讀過程中，還能攀爬、眺望、遊玩、運動，充滿探索樂趣。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
閱讀夢公園是由台灣義築協會、林務局台東林管處、台東公東高工、台北南港高工與學校共同討論推動，設計概念以卑南國小環繞山脈森林為主軸，分3階段進行木板彩繪、圍籬實作等。
縣長饒慶鈴表示，持續閱讀是提升台東縣競爭力的基礎，縣府爭取2100萬元經費，陸續在全縣11所國中小設置閱讀平台，預計年底全數完工。
留言