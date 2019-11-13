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卑南國小 「閱讀夢公園」啟用

2019-11-13 23:35聯合報 記者尤聰光／台東縣報導

卑南國小「閱讀夢公園」昨落成啟用典禮，學校安排樂隊在樹屋平台團隊表演。 圖／台東...
卑南國小「閱讀夢公園」昨落成啟用典禮，學校安排樂隊在樹屋平台團隊表演。 圖／台東縣政府提供
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台東縣卑南國小「閱讀夢公園」昨天落成啟用，結合樹屋平台、室外閱讀空間彩繪飛機、書海奇緣圖書室及社區共讀站等設施，提供學童閱讀與休憩空間，豐富師生的身心靈。

啟用典禮由校長曾英哲主持，安排校內柔道、樂隊等團隊表演。曾英哲表示，閱讀夢公園讓孩子們在大樹旁的閱讀過程中，還能攀爬、眺望、遊玩、運動，充滿探索樂趣。

閱讀夢公園是由台灣義築協會、林務局台東林管處、台東公東高工、台北南港高工與學校共同討論推動，設計概念以卑南國小環繞山脈森林為主軸，分3階段進行木板彩繪、圍籬實作等。

縣長饒慶鈴表示，持續閱讀是提升台東縣競爭力的基礎，縣府爭取2100萬元經費，陸續在全縣11所國中小設置閱讀平台，預計年底全數完工。

台東饒慶鈴競爭力

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