花蓮禁廚餘養豬 議員推黑水虻處理

2019-11-13 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮縣議員魏嘉彥昨帶黑水虻幼蟲到議會質詢，建議縣府可養黑水虻處理廚餘，創作農業循環經濟。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

因應非洲豬瘟，花蓮今年初起禁用廚餘養豬，昨天縣議會總質詢，縣議員魏嘉彥、蔡依靜都關切廚餘去化問題，魏嘉彥建議縣府引進外縣市正推行的黑水虻生態處理法，創造農業循環經濟，蔡依靜要求縣府要做好防疫工作，為畜牧業把關。

花蓮縣每天約產出35公噸廚餘，目前靠中央補助建置的兩套高效能廚餘處理系統去化，環保局長饒忠說，縣內廚餘量以花蓮市、吉安鄉兩市鄉為大宗，共近30公噸，其他鄉鎮則在掩埋場就地堆肥或掩埋，目前系統處理量還沒滿額，若其他鄉鎮有需求，同樣可送往處理。

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「有沒有別的可能？」魏嘉彥提出另一處理方式，他說，外縣市已有使用黑水虻處理廚餘，效果很好，這種昆蟲在幼蟲時，每隻一生可吃掉3公斤的廚餘，成蟲後沒有口器，只會喝水不會叮咬，不致造成生態危害。

他洽詢已施行的彰化縣田中鎮公所清潔隊，田中鎮每天廚餘量約600公斤，一個月有18.4公噸的廚餘由黑水虻處理；他說，養黑水虻吃廚餘，一套設備僅需40萬元，建議縣環保局可補助鄉鎮市公所或學校經費建置，著手推動。

環保局長饒忠表示，目前研究顯示，用黑水虻吃廚餘沒問題，且成蟲具高蛋白、適合作為雞、魚飼料，但農委會沒有黑水虻作為飼料使用的相關規定，縣府正針對黑水虻成蟲處理做研究，掌握研究數據，再向農委會申請飼料相關許可證，就可望解決成蟲去化問題。