合力打造森林足球場 綠色冀泉與利吉分校學生種牛樟樹

2019-11-13 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



社會企業綠色冀泉捐贈台東縣卑南鄉富山國際教育實驗小學利吉分校99棵牛樟樹苗，今天下午2點由分校師生與工業局代表合力種下，除了讓學生一起種樹愛地球，也為打造森林足球場的目標而努力。

綠色冀泉近年來積極動以樹養球，致力實現「打造森林足球場」，利用牛樟樹環經濟贊 助花東擴廣足球運動，繼與豐里、太平、富山國小及國立台東大學資管所合作種牛樟樹之後，今天再與富山利吉分校合作。

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綠色冀泉執行長陳宇華表示，牛樟樹葉可製茶、斷枚可製等成鉛筆、紙鎮、紀念手鍊等文創商品，不必砍樹就能創造商機，收益三分之一回饋給富山國小利吉分校當作教育基金，讓學校師生受益，甚至可以推廣到社區，達成利吉村三生（生態，生活，生產）目標。

富山國小利吉分校校長廖偉民表示，利吉分校有綠油油的草皮，加上遍植校園的牛樟樹群，假以時日將轉變成森林足球場，期待讓曾經發展足球運動且曾奪冠的利吉國小足球隊重生。