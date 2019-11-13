中央到宜蘭釋放選前大利多 呂國華批評為選舉考量

2019-11-13 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



國民黨立委參選人呂國華（中）批評對手針對高鐵延伸宜蘭案的態度，見風轉舵，全為選舉考量。 記者戴永華／攝影 分享 facebook 中央選前釋放利多，要把高鐵延伸宜蘭，國民黨立委參選人呂國華指出，立委陳歐珀去年參選縣長在政見會上，不但對高鐵延伸宜蘭持反對質疑立場，甚至指高鐵是賠錢貨，如今為選票考量，才見風轉舵說爭取；對此，陳歐珀回應，10年來時空環境大不同，自然有不同思考，他爭取任何建設都以民意為依歸。

對於呂國華的批評，陳歐珀說，呂前縣長卸任後，有十多年未涉及宜蘭的公共事務，有許多的不明白及不了解，甚至現在的時空環境跟十多年前已經大不同，自然有不同的思考。

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呂國華今天與國民黨議會黨團召開「反對高鐵的急先鋒，騙完票後慢郎中」記者會，指出陳歐珀在去年11月14日在五結鄉舉行的縣長選舉公辦政見發表會中，針對某候選人主張的高鐵延伸到宜蘭，持反對質疑立場，批評對手沒有財政概念，還說宜蘭人口不增反減，高鐵是賠錢貨；今年2月縣長林姿妙主張高鐵延伸到宜蘭，也被陳歐珀嘲諷規劃到外太空。

呂國華說，現今看到全縣都在全力爭取並歡迎高鐵到宜蘭，陳基於選票考量，不得不見風轉舵，甚至還請交通部中央高層到宜蘭為其消毒，能不汗顏嗎？立委任內讓宜蘭重大建設空轉8年，對得起縣民嗎？

陳歐珀對此回應，自己爭取任何建設，都會以民眾意見為依歸，高鐵延伸宜蘭不應該只是「呼口號，不做事」，自己是做實事、肯做事、要做事的態度，審慎看待宜蘭重大交通建設，不能只是呼口號，喊一喊就完了。