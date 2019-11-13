影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東縣綠島鄉民代表會今天上午進行公所明年預算審查三讀會，昨天二讀會已刪公所部分預算逾2百萬元，今天三讀，鄉代王姷力提議再刪公所辦公設備改善等三項預算各半，主席何富祥裁示表決通過，另一鄉代田貴寶力圖阻止未果，中場休息，田貴寶衝上主席台猛敲議事槌高喊「違反議事規則」，隨後更與主席何富祥在議事廳外爆發口角。

據透露，綠島多名鄉民代表要求鄉公所修繕溫泉村聯外道路，另有多項地方建設需求，至今未獲鄉公所善意回應，加上去年底九合一選舉嫌隙，種下所會不和爭端。

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12日鄉代會審查公所預算進行二讀會，包括公所編列明年球氣球光雕，事前招待媒體參訪費用等，部分鄉民代表以「公所不應拿公帑吃吃喝喝」，把公所多項預算不是砍半就是全刪，鄉公所表示，昨天及今天被刪了2百多萬元，被刪除的預算，公所會利用鄉代會臨時會再提覆議。

不過，今天鄉代會就公所總預算進行三讀審查，鄉代王姷力再提議追加刪除公所辦公設備改善、車庫維修等3項預算各半，約50餘萬元，田貴寶聲明「三讀會只能逐條進行文字修正，再追加刪除預算，違反議事規則」但主席何富祥裁示表決，在場過半鄉代有4票同意，隨後主席宣布休息，田貴寶一人衝上主席台，猛敲議事槌，高喊「違反議規則」。

田貴寶隨後在場外，更與何富祥發生口角，田貴寶質疑何富祥「你們不顧鄉民權益，鄉代會預算一毛都不刪，亂刪公所預算，公務人員如何做事？」