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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

第一屆「東門夜市電影節」周六登場 上千獎品等你拿

2019-11-13 15:00聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

第一屆「東門夜市電影節」周六(16日)登場，東門商圈訂本周六與下周六在夜市播放電影，縣政府提供40隻東門熊、市公所30個消費券紅包，分別在電影放映前後抽出；另外民眾消費滿88元即可抽紅包，商攤在兩個周六各提供上千份抽獎品，中獎機會相當高。

看電影部分，11月16日星期六晚上6點至10點，播放雞排英雄（7點播放）；12月14日星期六晚上6點至10點，播放海角七號（7點播放）。

為鼓勵民眾提早到場「看電影大抽獎」，晚上6點到6點半報到「早鳥客」，發送每人1張摸彩券，第一階段抽獎於7點放映電影前抽出，獎品是價值上千元的東門熊；第二階段抽獎晚上9點，是宜蘭市公所提供1000元消費券紅包10份，500元消費券紅包20份。

東門夜市有200多家商攤，各商攤踴躍搭配電影節也祭出「逛夜市抽抽樂，1000份美食、百貨大放送」，凡11月16日、12月14日這兩天晚上6點起，到夜市單一攤位消費達88元者，可至現場服務處（電影播放處-和睦路）換取抽抽樂1張，每周各1000張發完為止，獎品有夜市美食及百貨，另外加碼前300名打卡上傳商圈粉絲頁，可獲 50元消費券。

縣長林姿妙今天出席宣傳活動表示，東門夜市是宜蘭溪北地區最有人氣的夜市之一，透過發展協會新創意，希望宜蘭鄉親或外地遊客共襄盛舉，一起到東門夜市「迺」夜市、吃好味、買好「咪」、看好戲，並且「著」大獎。主辦單位也安排街頭藝人表演、闖關活動，增添民眾逛夜市的趣味性。

第一屆「東門夜市電影節」周六(16日)登場，來看電影「早鳥客」有機會抽中東門熊，...
第一屆「東門夜市電影節」周六(16日)登場，來看電影「早鳥客」有機會抽中東門熊，消費滿88元也可以抽紅包，連續兩周六各有1千多個獎項，中獎機會相當高。記者戴永華／攝影
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第一屆「東門夜市電影節」周六(16日)登場，來看電影「早鳥客」有機會抽中東門熊，...
第一屆「東門夜市電影節」周六(16日)登場，來看電影「早鳥客」有機會抽中東門熊，消費滿88元也可以抽紅包，連續兩周六各有1千多個獎項，中獎機會相當高。記者戴永華／攝影
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夜市電影紅包

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