親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

花蓮彩券行火災重建 老闆娘捐善款延續愛心

2019-11-13 15:04中央社 花蓮縣13日電

10月中旬花蓮市區大火連燒7棟民宅，曾多處開出頭獎彩券行也受到波及，彩券行老闆娘選在原址對面重新開張，將災後收到的上萬元善款捐贈給在地4家社福機構，延續各界愛心。

彩券行老闆娘王芷堉說，自己很幸運，火災當下沒有直接延燒，客戶幫忙搶救大批彩券、現金，承租6年的2層樓店面卻未能逃過火劫，燒得精光，無法營業。

王芷堉說，生意停擺期間，收到來自民間的善心捐款，還有熟客一口氣買新台幣16萬元刮刮樂力挺，選在原址對面重新開張，老客戶都很開心，開店首日也有熟客花4萬元買電腦彩券捧場，讓她感到滿滿溫情。

選在災後滿月重新開張，王芷堉說，親友的鼓勵與陪伴是最大支持，自己已經重新振作，決定將收到的約2萬元的善款再加碼5000元，轉捐給花蓮脊髓損傷協會、畢士大教養院、花蓮家扶中心及花蓮禪光育幼院等機構，讓愛心延續下去。

花蓮市公園路彩券行林立，王芷堉的彩券行是知名店之一，6年來曾開出威力彩2獎3180萬元、大樂透百萬大紅包及多次刮刮樂100萬元頭獎，總獎金超過5000萬元。

彩券行災後頭獎

相關新聞

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23

影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18

花蓮吉安站無障礙設施有「礙」 地方盼乘車分流

2019-11-13 12:28

影／保障外送員權益 議員督促宜蘭縣政府定自治條例

2019-11-13 11:26

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

宜蘭「有機茶王」出爐 得獎茶飄南瓜、奶香

2019-11-13 00:27

強震重創 花蓮尚志橋下月封橋整修

2019-11-13 00:22

議員籲留住體育人才 林右昌：大家集思廣益

2019-11-12 23:57

池上自來水水質硬度降 3千用戶受惠

2019-11-12 23:51

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

幽門桿菌滅不掉 花蓮衛生局擬納花東基金擴大檢測

2019-11-12 19:10

「貨車女孩」高掛挺小英看板 但蔡惠玉暫無參選規畫

2019-11-12 19:07

來台56年白冷會修女首次體驗割稻 溫馨畫面如拾穗

2019-11-12 19:06

基隆移民節我新愛的家 23日各國服飾走秀吃異國美食

2019-11-12 17:11

日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗

2019-11-12 15:50

劉櫂豪力爭自來水質硬度降一半 嘉惠池上逾3千戶

2019-11-12 15:49

花蓮尚志橋下月1日封橋施工 預計7個月工期

2019-11-12 15:17

全台6家百年醫院之一 衛福部台東醫院123周年院慶

2019-11-12 14:58

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38
看更多

熱門文章

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布

2019-11-12 19:03

台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

閒置7年 蘇家農舍擬拆除

2019-11-12 23:49

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁

2019-11-12 19:26

彰化蓋百座光電球場 廠商收手

2019-11-12 23:53

「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫

2019-11-12 16:33

校外人士教學指「領養造成亂倫」 台中市議員批：應建立評鑑制度

2019-11-13 13:54

金門人消費力強 孫東寶超有感

2019-11-13 00:21

基隆移民節我新愛的家 23日各國服飾走秀吃異國美食

2019-11-12 17:11

籃球場種電 台中籌建12座

2019-11-12 23:54

當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top