花蓮彩券行火災重建 老闆娘捐善款延續愛心

2019-11-13 15:04 中央社 花蓮縣13日電



10月中旬花蓮市區大火連燒7棟民宅，曾多處開出頭獎的彩券行也受到波及，彩券行老闆娘選在原址對面重新開張，將災後收到的上萬元善款捐贈給在地4家社福機構，延續各界愛心。

彩券行老闆娘王芷堉說，自己很幸運，火災當下沒有直接延燒，客戶幫忙搶救大批彩券、現金，承租6年的2層樓店面卻未能逃過火劫，燒得精光，無法營業。

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王芷堉說，生意停擺期間，收到來自民間的善心捐款，還有熟客一口氣買新台幣16萬元刮刮樂力挺，選在原址對面重新開張，老客戶都很開心，開店首日也有熟客花4萬元買電腦彩券捧場，讓她感到滿滿溫情。

選在災後滿月重新開張，王芷堉說，親友的鼓勵與陪伴是最大支持，自己已經重新振作，決定將收到的約2萬元的善款再加碼5000元，轉捐給花蓮脊髓損傷協會、畢士大教養院、花蓮家扶中心及花蓮禪光育幼院等機構，讓愛心延續下去。

花蓮市公園路彩券行林立，王芷堉的彩券行是知名店之一，6年來曾開出威力彩2獎3180萬元、大樂透百萬大紅包及多次刮刮樂100萬元頭獎，總獎金超過5000萬元。