綠營揶揄地產多別忘繳稅 宋瑋莉：繼承有罪嗎

2019-11-13 14:53 中央社 基隆市13日電



國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉。記者游明煌／攝影 分享 facebook

民進黨基隆市議會黨團今天舉行記者會，提醒擁有156筆土地的基隆市議員、國民黨立法委員參選人宋瑋莉記得繳交地價稅。宋瑋莉說，156筆土地都是繼承而來，難道繼承有罪嗎？

宋瑋莉上午在施政總質詢指出，156筆土地每張權狀都是繼承而來，「請教在座各位主管，如果你的父母要贈與你或要你繼承，你們不會去繼承或不接受贈與的請舉手」。在場包含基隆市長林右昌在內等各局處首長沒有人舉手。

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「難道繼承有罪嗎？繼承要被揶揄成這樣嗎？」宋瑋莉說，她已感到心生畏懼很怕被綁架，請基隆市警察局長詹永茂派2名隨扈跟著她。

宋瑋莉說，她每年都合法申報可以去查，為何前幾年沒人查她，到了選舉才來查，而且傷害到她的家人，「我有質疑民進黨立法委員蔡適應買房子嗎？講這些都不是民生議題，這是很無聊的口水，不知道誰幫他想的花招，打這個議題真是笑死人，讓人看不起民進黨團的知識和水平」。

宋瑋莉表示，希望蔡適應向她的家人道歉，因為讓她的家人曝光。宋瑋莉並請教林右昌，若有人傷及家人，是否會出面捍衛？林右昌起身回應，「當然我們要保護家人」。

民進黨市議員鄭文婷在記者會表示，宋瑋莉在基隆市擁有156塊土地、14棟房產，她所繳納的稅金是基隆市重要的地方稅收，1日已經開徵，希望宋瑋莉要按時繳交地價稅。

市議員陳宜說，雖然宋瑋莉還未說明家族包含她在內先後有3名擔任基隆市議員，如何累積156塊土地、14棟房產，希望她能早日向外界說明，實現她「透明力量」的口號。

市議員張秉鈞表示，目前掌握宋瑋莉在安樂區有150塊土地、7棟建物，宋瑋莉在忙碌選戰中也別忘了地價稅開徵已過了一半，希望她做好國民應盡責任。