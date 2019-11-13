花蓮吉安站無障礙設施有「礙」 地方盼乘車分流

2019-11-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮吉安鄉公所接獲多數身障朋友反應，指吉安火車站對輪椅族不友善，無障礙坡道太陡，上坡不但耗體力，下坡更是煞不住。吉安鄉民代表會、脊椎損傷創會，及鄉公所等前往會勘，除了斜坡不便身障者進出；同時月台上緊鄰柱子，不方便用無障礙斜板上車。台鐵吉安站回應，會積極改善無障礙設施。

脊椎損傷創會理事長彭儀珠表示，大門前的無障礙坡道對於年紀大或行走不便者來說難度很高，不僅斜坡較陡，迴轉半徑也具挑戰性。雖然有愛心服務鈴，但須等站務人員有空才能出來幫忙，也有會員反應，10月曾被吉安站人員告知，因為月台緊臨柱子，不方便增加無障礙斜板，因此建議前往花蓮站上車。

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台鐵吉安站長方正聰回應，日前因月台候車棚工程施工造成不便，現在工程完工對於無障礙上下車十分便利。他也表示，吉安火車站於105年起，由交通部鐵路改建工程局東部工程處辦理「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」，進行無障礙設施改善，目前大致已完工，包括無障礙標誌引導及兩部無障礙電梯、殘障坡道等提供行動不便者使用。

另外，吉安鄉長游淑貞指出，考量地方人口及車站功能的實際需求，期望吉安站能分流花蓮車站運輸乘載量，尤其花蓮縣人口數30多萬人，花蓮市10多萬人，吉安鄉近8.5萬人，近3分之2的人口數造成花蓮站的負荷量增大。

且當蘇花改明年通車後，花蓮站更成為公路、鐵路的重要轉運站，人口多集中在花蓮市、吉安鄉，若吉安火車站能延伸作為起點及終點，不僅能舒緩花蓮車站的運輸承載量、減少車站因等待造成列車延誤情形發生，更落實在地民眾、在地乘車方便性。