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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

影／保障外送員權益 議員督促宜蘭縣政府定自治條例

2019-11-13 11:26聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭外送員在上個月發生交通事故13件，造成16人受傷，縣警察局共取締57件外送員交通違規。縣議員黃定和 今天要求在中央增擬規範之際，縣政府應該積極訂定自治條例，保障外送員安全，同時針對違規行為也要有罰則。

黃定和上午召開記者會表示，最近美食外送平台陸續進軍宜蘭，新型態的工作及服務方式，帶給消費者不少方便，也提供一種勞動工作機會，但不能與時俱進的法條和保護，讓宜蘭子弟的財產生命安全遭受威脅。

他說，目前中央並沒有全國統一的規範可以適用，勞動部早先有初步給予「食物外送作業安全指引」，近期也打算再規畫認定「承攬與僱傭認定原則」初稿、加強指引與修法。台北市有訂定「台北市外送平台業者管理自治條例」，台中市等地方政府也傳出研擬訂定相關自治條例的聲音。

黃定和要求勞工局和警察局積極輔導外送員，包含輔導外送員加入職業工會享勞健保外；如果加入工會意願不高，更應研擬可行方案，包含訂定地方自治條例，解決民眾燃眉之急。

中央與地方合作項目，應該包括颱風天應停工、強制投保外送員意外險或超跑險、職災通報機制、食品與交通安全及消費爭議處理、業者教育訓練資料保存備查、明定違反罰責等，能幫助外送員，也讓使用者方便安心。

為了保障外送員權益，宜蘭縣議員黃定和(右4)督促縣政府訂定自治條例，讓外送服務更...
為了保障外送員權益，宜蘭縣議員黃定和(右4)督促縣政府訂定自治條例，讓外送服務更有秩序。記者戴永華/攝影
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為了保障外送員權益，宜蘭縣議員黃定和督促縣政府訂定自治條例，讓外送服務更有秩序。...
為了保障外送員權益，宜蘭縣議員黃定和督促縣政府訂定自治條例，讓外送服務更有秩序。記者戴永華/攝影
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外送員警察

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