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花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣今年起禁用廚餘養豬，全縣每天35噸廚餘，目前靠兩套高效能廚餘處理系統去化，縣議員魏嘉彥今質詢時，建議採生物處理，引進黑水虻吃廚餘，不僅廚餘處理沒問題，也可建置農業循環經濟；環保局長饒忠說，目前縣府正在進行前端研究，等有了成果，再向農委會申請飼料相關許可證，從畜牧業來推動。

因應非洲豬瘟，花蓮縣從今年1月起禁用廚餘養豬，廚餘去化成為問題。縣府向環保署爭取到6000萬元，建置兩套高效能廚餘處理系統，8月招標，9月建置完成，10月試營運，本月正式上線運轉。

環保局長饒忠說，全縣每天約35噸廚餘，集中在花蓮市與吉安鄉，兩套系統可處理30噸廚餘量，處理花蓮市、吉安的廚餘綽綽有餘，其餘11鄉鎮在各自掩埋場堆肥或掩埋，目前兩套系統處理量還未滿額，若其他鄉鎮有需求，同樣可送往處理。

「有沒有別的可能？」縣議員魏嘉彥提出另一個處理方式讓縣府思考，他說，外縣市已有鄉鎮使用黑水虻處理廚餘，效果很好。這種昆蟲在幼蟲時，每隻一天就能吃掉3公斤的廚餘，成蟲後沒有口器，只會喝水不會叮咬，不致造成危害。

他致電向彰化縣田中鎮公所清潔隊洽詢，田中鎮每天廚餘量約600公斤，一個月有18.4公噸的廚餘由黑水虻處理；他建議花蓮縣環保局可補助各鄉鎮市公所每套40萬元建置費用來處理廚餘，也是相當好的農業循環經濟體系。

花蓮縣水產培育所曾邀農委會畜產試驗所博士梁世祥前來進行黑水虻繁養殖教學訓練，梁世祥表示，透過黑水虻的生物轉換，可減少廢棄物體積達50%及減少廢棄物腐熟過程產生的惡臭，黑水虻幼蟲可作為家禽、家畜和水產養殖的飼料蛋白質及脂肪來源，已獲得美國食品藥品監督管理局核准作為水產及畜禽動物飼料原料，目前全世界已有企業化大規模生產應用。

環保局長饒忠表示，縣長徐榛蔚早就指示環保局、農業處了解黑水虻的應用，用黑水虻吃廚餘沒問題，但是成蟲如何去化，必須有一些研究數據，再向農委會申請飼料相關許可證。水培所20日將在花蓮縣環境教育永續中心做說明會，希望先從畜牧業推動。

花蓮縣議員魏嘉彥今天質詢時，建議縣府可利用黑水虻，用生物處理方式，處理全縣廚餘。...
花蓮縣議員魏嘉彥今天質詢時，建議縣府可利用黑水虻，用生物處理方式，處理全縣廚餘。記者王燕華／攝影
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花蓮縣議員魏嘉彥今天質詢時，建議縣府可利用黑水虻，用生物處理方式，處理全縣廚餘。...
花蓮縣議員魏嘉彥今天質詢時，建議縣府可利用黑水虻，用生物處理方式，處理全縣廚餘。記者王燕華／攝影
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廚餘農委會

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