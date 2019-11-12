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12強Live／張奕六局燃燒103球未失分 3:0領先韓國

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22聯合報 記者戴永華／即時報導

世界棒球12強錦標賽複賽，中華隊今晚對戰韓國，宜蘭縣政府以300吋大型螢幕轉播賽事，吸引不少棒球迷，熱情為中華隊加油打氣；比賽前，縣長林姿妙還帶著大家爽吃韓國泡菜，力挺中華隊。

世界棒球12強錦標賽於上周完成預賽進入複賽，本周複賽採取超級循環賽賽制，中華隊對手依序是墨西哥、韓國、美國及澳洲；前兩戰在千葉ZOZO海洋球場，後兩戰在東京巨蛋，中華隊最終名次必須高於韓國、澳洲才能搶下2020東京奧運門票，因此場場皆是關鍵。

今晚在火車站前的丟丟噹廣場直播賽事，現場有宜蘭高商學生活力四射的熱舞表演，還有可愛的人型熊玩偶與民眾互動，限量發放300根熱狗及養樂多飲料，並提供加油棒、礦泉水等免費供應，宜蘭縣議員黃琤婷現場加碼發送200份韓國泡菜與大家一起觀看賽事、一同爽吃泡菜。

現場棒球迷表示，戶外大型螢幕轉播國際賽事真的很棒，因為在戶外看比賽有臨場緊張刺激的感受，與現場大家一起同樂比在家裡收看電視還要熱鬧，大家一起吶喊「中華隊！加油！」

宜蘭首次世界棒球戶外大型螢幕轉播，縣長林姿妙表示，宜蘭舉辦世界棒球12強賽事戶外大型螢幕轉播，聲援中華隊盼能讓宜蘭人的棒球魂再度沸騰起來。

縣政府長期致力推動青少年的棒球運動的發展，也希望藉由此次舉辦戶外轉播活動，不僅能帶動宜蘭縣民更關注棒球及各項球類運動，也希望能培育更多縣內優秀的運動人才。

縣政府此次與「中華電信MOD高畫質轉播世界12強棒球賽」及愛爾達電視聯合主辦，今晚6點現場LIVE轉播「中華隊」交戰「韓國隊」，緊張刺激的賽事，現場大批民眾為中華隊集氣。

世界棒球12強中韓大戰開打，縣長林姿妙（前排右）帶著大家一起為爽吃泡菜，為中華隊...
世界棒球12強中韓大戰開打，縣長林姿妙（前排右）帶著大家一起為爽吃泡菜，為中華隊加油。 圖／教育處提供
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世界棒球12強中韓大戰開打之前，大家在宜蘭戶外轉播現場，爽吃泡菜，為中華隊加油。...
世界棒球12強中韓大戰開打之前，大家在宜蘭戶外轉播現場，爽吃泡菜，為中華隊加油。 圖／教育處提供
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韓國東京奧運林姿妙

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