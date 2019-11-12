幽門桿菌滅不掉 花蓮衛生局擬納花東基金擴大檢測
2019-11-12 19:10
聯合報 記者王思慧
／即時報導
世界衛生組織將幽門螺旋桿菌列為致癌物，需要積極防治。花蓮縣議員黃振富指出，衛生局針對部落1千多名原住民男女進行吹氣檢測，高達50％是陽性，經投藥後第2次檢測仍高達20%為陽性，衛生局說明，部落幽門桿菌感染率高、抗藥性高，可能與濫用抗生素有關，除宣導外也會提案納花東基金補助檢測費用。
黃振富表示，幽門螺旋桿菌在醫界認為與胃炎、消化性潰瘍、胃癌、胃上皮淋巴癌有關，幽門桿菌會附著在胃壁上，菌落產生的化學物質可能引發免疫反應，導致細胞發炎恐惡化變成胃癌，因此一定要確實做好防治。
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衛生局長朱家祥表示，經專家學者統計分析，發現原住民幽門桿菌感染率較高，衛生局今年試辦針對原住民部落20至60歲、1269名男女進行碳13尿素吹氣檢驗，高達636人顯示為陽性，先投予第一線口服除菌，第二次複檢發現陽性率仍有20.43%。
黃振富說，早年台灣衛生環境較差，容易經由飛沫感染，這是否顯示部落環境衛生仍需加強，請衛生局強化宣導，推廣民眾公筷母匙觀念，避免口沫等管道傳染。朱家祥指出，為進一步防治幽門桿菌或衍生胃癌，希望能擴大對象進行碳13尿素吹氣檢測，並提案納入花蓮東基金因應。
黃振富表示，碳-13尿素呼氣檢查的成本比抽血高，支持納入花東基金支付檢測費用，也呼籲有消化性潰瘍、早期胃淋巴癌等胃部病變的人主動檢查，避免引發為胃癌。
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