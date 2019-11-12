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「貨車女孩」高掛挺小英看板 但蔡惠玉暫無參選規畫

2019-11-12 19:07聯合報 記者戴永華／即時報導

隨著選舉加溫，宜蘭街頭出現「貨車女孩」蔡惠玉挺小英的巨幅看板，之前傳出蔡有意參選立委，造成綠營緊張，如今突然出現大看板，更掀起一陣熱議。蔡惠玉透過秘書表示，「女人支持女人」，總統這場選戰中她力挺蔡英文，但現階段暫無參選立委打算。

48歲的蔡惠玉蘇澳鎮人，父親是貨車司機，她小時候跟車出門，笑稱當「隨車小妹」，20幾歲就到英國求學創業，經商有成，被英國國會評鑑為「全國科技企業最佳典範」；1年半前帶著兒子回台讀書，最近以「貨車女孩」出版口述傳記，還辦了多場簽書會。

蔡惠玉幫助母校文化國中成立急難救助基金、資助棒球隊，對家鄉的付出不遺餘力。由於她又是陳定南教育基金會董事，形象不錯，基金會也樂見她出來投入政治，為基層發聲；一旦蔡惠玉登記選立委，恐怕衝擊民進黨立委提名人陳歐珀的選情。

今天在宜蘭市綠九市場後方，突然出現貨車女孩與蔡英文的大看板，相當醒目。蔡惠玉以帥氣褲裝姿態，舉起左手向大家推薦「總統支持蔡英文」，下方署名蔡惠玉，挺台灣、愛宜蘭。貨車女孩要參選立委嗎？引人關切與熱議。

蔡的秘書表示，這塊看板無庸置疑就是表達支持蔡英文的態度，雖然這陣子常有人跟蔡惠玉溝通或關心「未來生涯規劃」，除了做公益之外，人生有沒有其它的想法？好朋友都是以尊重角度去溝通，但目前參選不是她的選項，也沒有這方面的任何考量，就算將來如果有改變，大家也是抱持祝福心態。

「貨車女孩」蔡惠玉在宜蘭市高掛支持蔡英文的看板，是否有意參選立委？再度引起關切。...
「貨車女孩」蔡惠玉在宜蘭市高掛支持蔡英文的看板，是否有意參選立委？再度引起關切。記者戴永華／攝影
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