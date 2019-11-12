來台56年白冷會修女首次體驗割稻 溫馨畫面如拾穗
2019-11-12 19:06
聯合報 記者羅紹平
／即時報導
來台奉獻服務56年，台東關山鎮聖十字療養院瑞士籍修女饒培德，今天在池上鄉青農魏瑞廷陪同下，體驗在台逾半世紀首次割稻，陽光灑落金黃稻田，饒修女彎腰收割，畫面猶如米勒名畫「拾穗」的台灣版。
今年83歲的饒培德修女自瑞士Fribourg護理學校畢業，1963年，27歲時奉天主教白冷會之命來到台灣宣教及服務，她在台東關山聖十字架慈愛修女會服務，一待至今56年，足跡遍及台東各個角落，曾獲第7屆醫療奉獻獎。
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魏瑞廷說，5年前與聖十字的修女們結緣，他對這些遠從瑞士赴台奉獻，照顧台灣弱勢族群的修女們，非常感佩，於是每月贈送自家池上米給關山聖十字療養、台東救星教養院等單位，向這些照顧弱勢的修女們致敬，感謝她們為台灣付出。
把台灣當成自己故鄉的饒培德日前告訴魏瑞廷，這麼多年來，吃台灣米飯，卻從未割過稻，很想體驗農民收穫的心情。魏瑞廷今天特別在他的池上有機稻米田區，邀請饒培德等關山聖十字療養院修女們，一同陪著饒培德圓夢，體驗台灣傳統人工割稻。
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