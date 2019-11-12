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遭控打壓漁工工會 蘇澳漁會：已提告捍衛名譽

2019-11-12 18:25中央社 宜蘭縣12日電

多個團體今天指控蘇澳區漁會等施壓宜蘭縣漁工職業工會理事長離職，將申請不當勞動行為裁決。漁會表示，工會秘書長李麗華多次發言不實汙衊，漁會日前已提告尋求司法解決。

台灣人權促進會、李麗華與多個團體上午到勞動部指出，在南方澳斷橋事件後，由於工會對於社會大眾說明外籍漁工長期面臨高工時、低工資、沒有加班費、居住環境差、遭受不當對待、不當解僱等問題，因此蘇澳區漁會及許多雇主、仲介開始打壓宜蘭縣漁工職業工會。

另表示，工會理事長瓦迪諾（Wardino）也被迫對外公開表示「願意」辭去工會理事長職務，因此依據工會法相關法規，向勞動部申請不當勞動行為裁決，並要求保障漁工權益。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍強調，李麗華日前透過媒體不實指控、損害他的名譽，也影響到漁會與漁民對外的形象，他已於10月31日在瓦迪諾陪同下，前往宜蘭地方檢察署按鈴控告李麗華誹謗，以捍衛自身及漁民名譽。

「南方澳反抹黑反挑撥自救會」今天在宜蘭縣漁工職業工會前，號召多名外籍漁工向瓦迪諾陳情，希望李麗華不要再汙名化南方澳，造成移工、漁民與船東之間的傷害。

瓦迪諾透過翻譯說，他到南方澳工作多年，雇主對他不錯，針對漁工工會捲入是非，要求李麗華出來面對，妥善處理。

自救會總指揮趙育璿說，李麗華在媒體上發言都是錯誤，工會是要幫移工爭取權益，而不是製造彼此間動亂。

蔡源龍對此表示，今天有許多工會的移工成員與自救會站在一起，向工會提出陳情，唯獨李麗華今天只有在人權團體陪同下到勞動部陳情，這根本代表工會只是李麗華所屬的「一人工會」。

李麗華說，她對外所言都有憑有據，社會自有公評，禁得起檢驗；針對漁會等單位相關指控都是老調重彈，瓦迪諾相關言行則是承受巨大壓力才被迫表態。

勞動部漁民自救會

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