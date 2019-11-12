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12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

宛如名畫拾穗 修女饒培德收割稻米圓夢

2019-11-12 17:50中央社 台東縣12日電

台東關山鎮聖十字療養院瑞士籍修女饒培德來台逾半世紀，台灣早已成她第2個家，今天在池上青農魏瑞廷的田間參與收割，陽光灑落金黃稻田，修女彎腰收割，宛如名畫「拾穗」。

饒培德修女瑞士Fribourg護理學校畢業，1963年受白冷外方傳教會派來台灣，在聖十字架慈愛修女會服務；50多年來於各山地部落間進行居家護理工作，足跡遍及台東各個角落，在台灣奉獻的精神，曾獲第7屆醫療奉獻獎。

魏瑞廷說，5年前與聖十字的修女們結緣，他聽聞這些遠從瑞士赴台奉獻慈愛，照顧台灣弱勢族群的修女們無私精神，讓他非常感佩，因此發起將自家池上米每月贈送給關山聖十字療養院、台東救星教養院等單位，向這些照顧弱勢的修女們致敬，感謝她們為台灣付出。

魏瑞廷說，上月他獻給梵蒂岡教宗品嘗自家的「池上禾穀坊」白米，饒培德知道後開心之餘表達她27歲時從瑞士來台灣，這麼多年來吃台灣米飯，卻從來沒有收割台灣稻米，想要體驗農民收穫的心情。

因此魏瑞廷今天特別在他池上有機稻米田區舉辦「神之米稻田秋收活動」，邀請關山聖十字療養院的修女們一同陪著饒培德圓夢。

瑞士台東稻米

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