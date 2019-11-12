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基隆移民節我新愛的家 23日各國服飾走秀吃異國美食

2019-11-12 17:11聯合報 記者吳淑君／即時報導

2019基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。基隆市政府今天在剛獲今年台灣建築獎首獎殊榮的東岸商場，舉行活動記者會，安排各國特色服飾走秀，市長林右昌和民政處長王榆森歡迎大家23日來看各國服飾走秀，吃異國料理。

林右昌指出，台灣是多元族群的社會，尊重也重視每個族群文化、語言與生活，希望在基隆呈現文化包容、多彩風貌及多元價值，鼓勵新住民朋友走出來，自信地把母國文化、語言及風俗，介紹給更多基隆市民了解。

移民節今年邁入第三年，活動攤位招募，46個攤位吸引151組新住民朋友踴躍報名；當天除異國服飾走秀、國際美食及多元文化DIY攤位，適合市民一起參與。

民政處表示，今年基隆移民節擴大規模舉辦，除大家熟悉越南、印尼、泰國，也有來自柬埔寨、馬來西亞、中國、日本等國新住民參加。

基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎...
基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎大家23日來看各國服飾走秀，吃異國料理。圖／基隆市政府提供
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基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎...
基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎大家23日來看各國服飾走秀，吃異國料理。圖／基隆市政府提供
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基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎大家23日來看各國服飾走秀，吃異國料理。圖／基隆市政府提供
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基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎大家23日來看各國服飾走秀，吃異國料理。圖／基隆市政府提供
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基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎大家23日來看各國服飾走秀，吃異國料理。圖／基隆市政府提供
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基隆移民節，11月23日將於文化中心一樓大廳舉行。市長林右昌和民政處長王榆森歡迎大家23日來看各國服飾走秀，吃異國料理。圖／基隆市政府提供
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基隆移民新住民

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