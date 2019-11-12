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樂當志工 台東前縣長黃健庭夫人陳怜燕為小朋友說故事

2019-11-12 17:05聯合報 記者羅紹平／即時報導

台東縣前縣長黃健庭夫人陳怜燕今天化身閱讀大使，到台東縣文化處圖書館為小朋友說故事，也為2019台灣閱讀節台東縣活動打頭陣，「彩虹魚原本是大海裡最漂亮的1條魚，卻總是孤單1個人，沒有好朋友可以一起玩，因為.....」，陳怜燕輕柔的語調、生動的肢體語言，牢牢吸引在場小朋友注意。

黃健庭擔任縣長期間，夫妻兩人重視台東教育，積極推廣閱讀，兩人常利用公餘時間到台東各學校當故事爸爸、故事媽媽為小朋友說故事，黃健庭卸任後，夫妻兩依舊四處當志工。

台東縣政府文化處圖書館響應2019台灣閱讀節，針對3到6 歲幼兒設計「閱讀小尖兵」活動，文化處圖書管理科長謝良英表示，「閱讀小尖兵」活動即日起至16日止，一連5天，每天上午9點30分到11點30分，在圖書館各有2場次活動。活動除繪本導讀外，也設計繪本相關的解謎、闖關遊戲，讓小朋友以輕鬆有趣的方式接觸文字及書本，愛上閱讀，培養成為小小愛書人。

今天請到陳怜燕打頭陣，吸引140名幼兒園小朋友，湧入縣府文化處圖書館幼兒閱讀區，陳怜燕以繪本《彩虹魚》故事中的主人翁，告訴小朋友「樂於分享，才不會孤單」，搭配小提琴弦音伴讀、繪本故事情境創作聯想等，讓孩子體驗閱讀樂趣，小朋友聽的津津有味，也都玩得開心。

台東縣前縣長黃健庭夫人陳怜燕（中）今天化身閱讀大使，為140位小朋友說故事。記者...
台東縣前縣長黃健庭夫人陳怜燕（中）今天化身閱讀大使，為140位小朋友說故事。記者羅紹平／攝影
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台東圖書館黃健庭

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