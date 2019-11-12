冬季流感恐明年1月才流行 花蓮15日起施打公費流感疫苗

2019-11-12 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



流行性感冒季節即將到來，花蓮縣衛生局表示，今年公費流感疫苗規畫分批施打流感疫苗預防針，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象；衛生局提醒各類公費對象應攜帶身分證及健保卡至衛生所或醫療院所接種。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，今年因世界衛生組織流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，且各國皆受影響。

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依衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，因今年夏季流感疫情延遲結束，冬季流感初估將可能延遲於明年1月初才進入流行期、春節後達高峰，民眾依流感疫苗開打時程儘速接種，仍可於進入疫情高峰前獲得足夠保護力。

另外，為加強流感防疫準備，降低流感群聚事件發生，疾病管制署公告，今年提早自11月1日實施公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，將「有發燒症狀之類流感患者，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」增列至公費藥劑使用條件。

朱家祥指出，流感病毒對於兒童及青少年的侵襲性很高，校園常形成流感傳染源，因此在流感流行期，常見學生因病缺勤或停課的情況。研究也發現學生於校園集中接種，可降低社區整體流感疫情與家中孩童的流感嚴重度，進而間接保護其他高風險族群。