親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／中華不能再輸南韓 胡金龍扛開路先鋒重任

周梓樂之死：生於香港九七回歸的他，為何墜樓而亡？

基隆東岸廣場改造 獲台灣建築獎首獎

2019-11-12 16:11中央社 基隆市12日電

從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
分享
2019年台灣建築獎昨天公布結果，基隆東岸廣場促參案在177件參賽作品中過關斬將，於14件進入複選作品中獲得評審青睞，拿下首獎。

基隆市長林右昌今天表示，這次獲獎不只是單純景觀再造的肯定，還有懂得公共利益的建築師，讓原本沒落景象，打架、吸毒頻傳的東岸廣場，翻轉成為人來人往的商業與休憩空間。

林右昌說，東岸廣場過去長期作為停車場，老舊建物量體占據都市景觀的重要位置，但空間破敗滯塞住都市節點，嚴重阻礙都市發展，在建築師團隊的專業建議下，以公共、開放為建設目標，去年2月開幕啟用，與港區都市建立新的親密關係。

「讓城市變彩色，讓市民感覺幸福」林右昌表示，從正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫，到基隆東岸廣場E-SQUARE的成功，都讓大家看到市府團隊、建築師對於連結在地的努力和用心。

他說，市府正積極興建中正公園的立體豎道及高架人行棧橋連結主普壇廣場，並在信二路防空洞內興建無障礙電梯連結上方扇型廣場，市府團隊會持續要求品質，讓大家看見不一樣的基隆。

從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
分享

基隆建築林右昌

相關新聞

日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗

2019-11-12 15:50

劉櫂豪力爭自來水質硬度降一半 嘉惠池上逾3千戶

2019-11-12 15:49

花蓮尚志橋下月1日封橋施工 預計7個月工期

2019-11-12 15:17

全台6家百年醫院之一 衛福部台東醫院123周年院慶

2019-11-12 14:58

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

宜蘭鐵路高架誰之功？ 藍綠舌戰

2019-11-12 00:16

潛艦產業園區議題延燒 藍綠槓上

2019-11-11 23:22

日本魔術爺爺 訪台東巡演30場

2019-11-11 23:21

富岡漁港擴建 郵輪仍進不來

2019-11-11 23:10

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

攀岩好手中橫淨山 清出300公斤垃圾赫見印表機、烤箱

2019-11-11 19:30

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

宜蘭代表隊在全運會奪13金 林姿妙表揚

2019-11-11 16:55

蘭嶼無合法民宿 觀光局補助難受惠 縣府允協助

2019-11-11 16:20

宜蘭鐵路高架化 呂國華：縣長任內爭取 逾10年無進展

2019-11-11 14:13
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

嘉市1999將恢復 採實名制遏止惡意檢舉

2019-11-11 20:21

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選

2019-11-11 20:20

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28

中火許可證大戰 中市府、台電各自出招

2019-11-11 23:17

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

北市水燈節11月17日登場 星星水燈帶你體驗東南亞風情

2019-11-12 07:48

北市取締綠色人行道路霸 首日清除41件

2019-11-11 23:24

攀岩好手中橫淨山 清出300公斤垃圾赫見印表機、烤箱

2019-11-11 19:30

新北朝聖之旅 推動山海線路跑

2019-11-11 22:43

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top