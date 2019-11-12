基隆東岸廣場改造 獲台灣建築獎首獎

2019-11-12 16:11 中央社 基隆市12日電



從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 2019年台灣建築獎昨天公布結果，基隆東岸廣場促參案在177件參賽作品中過關斬將，於14件進入複選作品中獲得評審青睞，拿下首獎。

基隆市長林右昌今天表示，這次獲獎不只是單純景觀再造的肯定，還有懂得公共利益的建築師，讓原本沒落景象，打架、吸毒頻傳的東岸廣場，翻轉成為人來人往的商業與休憩空間。

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林右昌說，東岸廣場過去長期作為停車場，老舊建物量體占據都市景觀的重要位置，但空間破敗滯塞住都市節點，嚴重阻礙都市發展，在建築師團隊的專業建議下，以公共、開放為建設目標，去年2月開幕啟用，與港區都市建立新的親密關係。

「讓城市變彩色，讓市民感覺幸福」林右昌表示，從正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫，到基隆東岸廣場E-SQUARE的成功，都讓大家看到市府團隊、建築師對於連結在地的努力和用心。

他說，市府正積極興建中正公園的立體豎道及高架人行棧橋連結主普壇廣場，並在信二路防空洞內興建無障礙電梯連結上方扇型廣場，市府團隊會持續要求品質，讓大家看見不一樣的基隆。