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日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗

2019-11-12 15:50聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

「冬天來臨之前，要先用一碗拉麵擁抱自己！」在基隆和平島出生的潘薇安penny，年初邀日本風車拉麵到和平島開賣，秒殺，大受好評，許多人追著她問，何時還要辦活動，她再次把日本風車拉麵原汁原味搬來，29日晚上要在基隆最不怕風不怕雨的委託行，開賣100碗，當天下午5點，現場排隊拿號碼牌，預料會再掀起人潮。

潘薇安penny，因為難忘基隆的海、美食和雨，幾年前她和丈夫從台北搬回基隆，她的職業是畫畫，也在上海及大陸內地各大城市，及日本教人畫畫，還會帶學生去義大利、羅馬等移動教室上課，近年積極參與和平島改造，也策展一些活動，讓人眼睛一亮。

潘薇安說，她被問了大約一萬次，何時要再舉辦活動，來了，來了，這次他們要在基隆最不怕風不怕雨的地方，基隆委託行，吃拉麵聽音樂。風車拉麵會很帥的直接把車子開進去，有音樂、美食、泡盛，最開心的是，不管天氣好不好，都影響不了活動。

只有29日一個晚上，這次不用網路預購，現場抽好碼牌，不怕運氣不好搶不到拉麵，早點下班、或事先請假來排隊，5點開始現場排隊拿號碼牌。大家在廣場吃+聽音樂，拉麵加小菜，每人250元。

怎麼會想辦在委託行？潘薇安說，她想到基隆的冬天需要更溫暖的活動，但戶外場地很容易限制，不是太熱就是太冷，她有一天到委託行，哇，這是一個在冬天很適合基隆辦活動的地方，有雨棚不怕淋到雨，也把委託行在地文化再次重現，他們在企畫時覺得這是很棒的點。

日本很多地方類似建築，日本人用來當商店街，基隆有這個場地，太適合在基隆辦活動了。

日本風車拉麵快閃又來了，29日要在基隆委託行開賣100碗。圖／本報資料照
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日本風車拉麵快閃又來了，29日要在基隆委託行開賣100碗。圖／本報資料照
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日本風車拉麵快閃又來了，29日要在基隆委託行開賣100碗。圖／本報資料照
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基隆拉麵和平島

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