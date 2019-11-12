親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

劉櫂豪力爭自來水質硬度降一半 嘉惠池上逾3千戶

2019-11-12 15:49聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣池上鄉民爭取十餘年，在立委劉櫂豪關注，要求下，自來水公司台東十區處斥資5千餘萬元在池上萬朝地區開鑿深井取水，取代原來水源，水質硬度降低約一半，今天上午舉行通水儀式，水質更好，嘉惠池上鄉3056戶自來水用戶。

池上鄉自來水原來水源也是取用地下水，但水質硬度介於240-290毫克/公升，水煮沸後都有一層厚厚的白色石灰質沈澱物，鄉民多年來不反映，自來水公司在萬朝地區鑽探新的深水井，水質硬度150-180毫克/公升，為了改善池上鄉用水品質，自來水公司台東第十區管理處斥資5062萬元開鑿新的深水井。

今天的通水儀式由自來水公司總經理胡南澤、池上鄉長張堯城、劉櫂豪池上服務處主任林金樺及村里代表出席。萬朝深井供水系統設計取水量2500CMD（公噸／每日），可嘉惠池上鄉現有3056戶自來水用戶。

自來水公司池上供水系統改用萬朝深水井，水質硬度約降一半，今天上午舉行通水儀式，嘉...
自來水公司池上供水系統改用萬朝深水井，水質硬度約降一半，今天上午舉行通水儀式，嘉惠池上3千餘用戶。圖／劉櫂豪提供
分享
自來水公司池上供水系統改用萬朝深水井，水質硬度約降一半，今天上午舉行通水儀式，嘉...
自來水公司池上供水系統改用萬朝深水井，水質硬度約降一半，今天上午舉行通水儀式，嘉惠池上3千餘用戶。圖／劉櫂豪提供
分享

水質台東劉櫂豪

相關新聞

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗

2019-11-12 15:50

花蓮尚志橋下月1日封橋施工 預計7個月工期

2019-11-12 15:17

全台6家百年醫院之一 衛福部台東醫院123周年院慶

2019-11-12 14:58

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

宜蘭鐵路高架誰之功？ 藍綠舌戰

2019-11-12 00:16

潛艦產業園區議題延燒 藍綠槓上

2019-11-11 23:22

日本魔術爺爺 訪台東巡演30場

2019-11-11 23:21

富岡漁港擴建 郵輪仍進不來

2019-11-11 23:10

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

攀岩好手中橫淨山 清出300公斤垃圾赫見印表機、烤箱

2019-11-11 19:30

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

宜蘭代表隊在全運會奪13金 林姿妙表揚

2019-11-11 16:55

蘭嶼無合法民宿 觀光局補助難受惠 縣府允協助

2019-11-11 16:20

宜蘭鐵路高架化 呂國華：縣長任內爭取 逾10年無進展

2019-11-11 14:13
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

治水趕不上氣候變化 水利署會勘找解方

2019-11-11 17:19

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top