花蓮尚志橋下月1日封橋施工 預計7個月工期

2019-11-12 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮市往美崙地區的重要橋梁「尚志橋」預計在12月1日封橋施工。花蓮市長魏嘉賢表示，由於橋梁施工技術考量，以及自來水管線移轉，必須全面封橋，用路人可以改道中正橋或三號橋，預計明年6月30日才會完工，確定無法在蘇花改通車前開通新橋梁，請大家多多體諒。

花蓮市尚志橋因去年0206強震造成橋面龜裂、伸縮縫擴張以及橋梁位移的嚴重災情，花蓮市公所向行政院公共工程委員會爭取4178萬元的工程經費，針對尚志橋、三號橋及國福大橋等三座橋梁執行震後復建工程，目前三號橋及國福大橋均已修繕完工，尚志橋則在自來水公司備援管線及舊管遷移工程完成後， 12月1日將全面封橋後施工。

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魏嘉賢感謝中央各級單位協助及配合，尤其尚志橋下有水管經過，自來水公司加緊備援管施工作業，盡量不影響水壓，讓尚志橋可在12月1日如期施工。同時規畫用路人在封橋施工期間能以三號橋及中正橋或十六股大道為替代道路。市公所將會行文給美崙地區及花蓮市機關學校，告知橋梁將要封橋訊息，也會在橋梁周邊設置改道通知警示標誌，透過傳播管道，讓用路人知道橋梁封橋施工的訊息。

魏嘉賢表示，橋樑修繕工程相當複雜，以尚志橋為例，施工單位沒有當初的設計圖，必須依據公路總局的標準作法，透過國家實驗研究院國家地震工程研究中心以3D掃瞄探測，將整座橋梁的鋼筋數及結構和損害情況的數據拼結成為完整畫面，做為修繕時的參考；而在修繕過程裡，橋面頂起後才能確認損害程度，屆時將會調整修復完工的時程。