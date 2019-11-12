全台6家百年醫院之一 衛福部台東醫院123周年院慶

2019-11-12 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



衛福部台東醫院今天舉辦醫師節暨院慶活動，並首度邀請街頭藝人參與，一出場就吸引全場目光；觀禮的顧問同時也是前院長黃志暉被抓上台，當成醫師代表配合小丑演出，讓台下民眾笑聲連連。

「這就象徵手術刀，讓台東醫院的醫師妙手回春！」街頭藝人黃俊儒頂著大紅色的鼻子裝扮成小丑，巧手扭轉長形氣球化成寶劍交給醫師，為衛福部台東醫院123周年醫師節暨院慶活動揭開序幕。

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台東醫院院長樊聖表示，部東醫院是全台6家超過百年歷史的醫院之一，對後山民眾的醫療服務超過2甲子，今天在醫師節辦理院慶，一方面對醫師辛勞表達敬意，另方面向偏鄉表達百年醫院、在地醫療的初衷。

他說，近4個月來邀集各縣市醫師支援，看診科別相較過往增加4成，將綜合性的內科詳分為胸腔內科、肝膽腸胃、風濕免疫等科別；明年計畫促成醫師長駐或留在醫院，為後山台東持續服務。