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全台6家百年醫院之一 衛福部台東醫院123周年院慶

2019-11-12 14:58聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

衛福部台東醫院今天舉辦醫師節暨院慶活動，並首度邀請街頭藝人參與，一出場就吸引全場目光；觀禮的顧問同時也是前院長黃志暉被抓上台，當成醫師代表配合小丑演出，讓台下民眾笑聲連連。

「這就象徵手術刀，讓台東醫院的醫師妙手回春！」街頭藝人黃俊儒頂著大紅色的鼻子裝扮成小丑，巧手扭轉長形氣球化成寶劍交給醫師，為衛福部台東醫院123周年醫師節暨院慶活動揭開序幕。

台東醫院院長樊聖表示，部東醫院是全台6家超過百年歷史的醫院之一，對後山民眾的醫療服務超過2甲子，今天在醫師節辦理院慶，一方面對醫師辛勞表達敬意，另方面向偏鄉表達百年醫院、在地醫療的初衷。

他說，近4個月來邀集各縣市醫師支援，看診科別相較過往增加4成，將綜合性的內科詳分為胸腔內科、肝膽腸胃、風濕免疫等科別；明年計畫促成醫師長駐或留在醫院，為後山台東持續服務。

活動中另邀請台東大學「運動與健身中心」師生進行體適能示範，特別針對長輩容易發生的退化性關節適度強化增加肌力；醫院藥劑科、社區健康中心、營養室和社工室也聯手擺攤闖關進行趣味衛教，用行動凝聚感情。

衛福部台東醫院今天舉辦醫師節暨院慶活動，前院長黃志暉（右）被抓上台，當成醫師代表...
衛福部台東醫院今天舉辦醫師節暨院慶活動，前院長黃志暉（右）被抓上台，當成醫師代表配合小丑演出。圖／台東醫院提供
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醫院藥劑科、社區健康中心、營養室和社工室也聯手擺攤闖關進行趣味衛教，用行動凝聚感...
醫院藥劑科、社區健康中心、營養室和社工室也聯手擺攤闖關進行趣味衛教，用行動凝聚感情。圖／台東醫院提供
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醫師台東街頭藝人

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