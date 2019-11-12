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輕颱風神生成 對台灣無直接影響

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳漁村，人口結構複雜，早期平埔族人猴猴社聚居，日治時期，日本人有計畫移民，日本人撤離後，台灣各地漁民湧至，形成東港、小琉球、澎湖、基隆、龜山島、北方澳等聚落，全盛時期，區區2平方公里土地，曾聚集了3萬人，人口密度曾高居世界第一。

因特殊背景，南方澳食魚文化多元且豐富，海味料理與媽媽的家鄉菜均是經典，深具生活智慧與料理美學，宜蘭縣政府文化局「有夢、宜蘭挺你社區築夢計畫」，由蘇澳書澳創聚197所組成團隊，策辦「尋找南方澳老料理」，收集100多位南方澳人食魚記憶，整理出12道料理，今天由達人下廚，一一上桌品味與回味。

12道老料理包括「小食」鬼頭刀魚鬆，「炸物」鮮魚肉卷、紅糟鰻魚，「煎炒」醬炒魚雜、吻仔魚菜圃蛋，「蒸煮」白帶魚蒸冬瓜醬、糖醋鯖魚，「燉煮」海味西魯肉，「湯品」鬼頭刀菜脯湯、石鮔豬肉清湯，主食則是紅蟳海鮮米粉湯與金勾蝦米米糕。

「老料理就是海派、大器、多元！」計畫主持人曾壹靖這麼形容，他是書澳創聚197創辦人，他與團隊南方澳旅行導覽達人林國賓、彩藝企業社潘佑升、珊瑚法界營運長賴元淵、魂猴設計工作室林恆郃、叁三在地食材料理廚房林家羽共同籌畫完成，今天由達人重現這些經典老料理。

南方澳生活半個多世紀的莊秀琴，燉煮海味西魯肉，具體實踐漁民全魚利用惜物的理念，她說，小時候，母親利用自家捕撈到的鯊魚，經處理過後，將不要的魚雜，如魚皮、魚鰭等充當魚翅，製成海味的西魯肉，而鯊魚在漁港人手裡，全身都可利用不浪費。

莊玉梅初嫁到漁村，每次吃飯滿滿一桌，大半是魚，多樣與好吃，都讓她被嚇到，一種鯖魚，多種煮法，生魚片、煮湯、煎炸都可，尤其是鯖魚生魚片，更是在地人才吃得的，今天她以拿手料理「糖醋鯖魚」，分享海味美食。

從澎湖人嫁到南方澳42年的李淑芬，料理「石鮔豬肉清湯」，石鮔是澎湖的特產，她從小在澎湖吃到大，嫁來南方澳後，因思念故鄉常料理，懷念家鄉味。

計畫參與者的在地食材料理廚房林家羽指出，飲食深入每個討海家庭，每道料理都是精彩感人的故事；曾壹靖表示，每套老料理背後的故事透過手繪方式記錄，設計南方澳獨特飲食文化的明信片筆記書，希望在地的子弟或旅人拿到筆記書，品嘗完老料理，也能傳遞出去。

蘇澳書澳創聚197所組成團隊，策辦「尋找南方澳老料理」，收集100多位南方澳人食...
蘇澳書澳創聚197所組成團隊，策辦「尋找南方澳老料理」，收集100多位南方澳人食魚記憶，整理出12道料理，今天由達人下廚，一一上桌品味與回味。記者羅建旺／攝影
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「老料理就是海派、大器、多元！」計畫主持人曾壹靖這麼形容，他是書澳創聚197創辦...
「老料理就是海派、大器、多元！」計畫主持人曾壹靖這麼形容，他是書澳創聚197創辦人，他與團隊南方澳旅行導覽達人林國賓、彩藝企業社潘佑升、珊瑚法界營運長賴元淵、魂猴設計工作室林恆郃、叁三在地食材料理廚房林家羽共同籌畫完成，今天由達人重現這些經典老料理。記者羅建旺／攝影
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蘇澳書澳創聚197所組成團隊，策辦「尋找南方澳老料理」，收集100多位南方澳人食...
蘇澳書澳創聚197所組成團隊，策辦「尋找南方澳老料理」，收集100多位南方澳人食魚記憶，整理出12道料理，今天由達人下廚，一一上桌品味與回味。記者羅建旺／攝影
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蘇澳書澳創聚197所組成團隊，策辦「尋找南方澳老料理」，收集100多位南方澳人食...
蘇澳書澳創聚197所組成團隊，策辦「尋找南方澳老料理」，收集100多位南方澳人食魚記憶，整理出12道料理，今天由達人下廚，一一上桌品味與回味。記者羅建旺／攝影
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