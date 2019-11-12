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從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17聯合報 記者游明煌／即時報導

2019年台灣建築獎11日公布結果，基隆東岸廣場促參案在177件參賽作品中過關斬將，最後於14件進入複選的作品中獲得評審青睞，拿下首獎。東岸停車場以前黑黑暗暗，遊民聚集，改造為商場兼停車場後，各商家人潮聚集，成基隆新的觀光亮點。

基隆市東岸廣場去年拿下有「促參界奧斯卡」之稱的「金擘獎」，今年又在建築師雜誌年度盛事「台灣建築獎」中獲得首獎殊榮。

市長林右昌表示，這對我們的意義很大，因為不只是單純對景觀再造的肯定，而是東岸廣場能主動顧及都市設計與公共性，還有懂得公共利益的建築師，讓原本沒落景象，還被鄉民們戲謔稱為「天空競技場」，打架吸毒事故頻傳的東岸廣場，翻轉成為人來人往的商業與休憩空間。

林右昌說，基隆東岸廣場是東岸樞紐與基隆的都市門戶，是許多旅客到基隆的第一個接觸點，也可能是離開基隆的最後一個接觸點，過去長期作為停車場使用，老舊建物量體佔據都市景觀的重要位置，但空間狀態破敗，且滯塞住都市節點，嚴重阻礙基隆的都市發展，在建築師團隊的專業建議下，以公共、開放為建設目標，去年2月正式開幕啟用，提供市民不同的角度與高度，與港區都市建立新的親密關係。

東岸廣場改頭換面，已成為基隆港都市地標，並帶入新的商業活動，為市民廣場注入年輕活力元素。林右昌指出，從正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫，到基隆東岸廣場E-square的成功，都讓大家看到市府團隊、建築師對於連結在地的努力和用心，「讓城市變彩色，讓市民感覺幸福」。

從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
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從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
從黑黑暗暗到人潮聚集，基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎。圖／基隆市政府提供
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基隆港建築林右昌

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