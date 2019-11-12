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影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

今天有漁民發起南方澳反霸凌，抗議宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華，並指出南方澳對外籍漁工友善，並沒有如指控的低工資、高工時，這都是抹黑。

多名外籍漁工拿標語「台灣很好」標語相挺，印尼籍漁工工會理事長瓦迪諾出面說明，當初接工會理事長是要幫助漁工，沒想到變得如此複雜，只想好好工作，不想外籍漁工與雇主對立。

李麗華今天未在南方澳的工會辦公室，她今天到勞動部，要求處理漁工面臨的不當勞動條件等問題，對抗議與指控一事，她表示，「我不會理會。」

而宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂，造成6名外籍漁工喪生，漁工在台工作環境受矚目，引發宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華、與蘇澳區漁會及漁民、漁工的爭議。

區漁會理事長蔡源龍認為，李麗華個人以模糊個案批判資方認定剝削，悖離事實，自下結論，恣意批評，經由媒體將資方及協調單位均妖魔化，以人權之名製造對立，立場偏頗，上月31日至宜蘭地檢署控告李麗華涉嫌妨害名譽，象徵性索賠1元，要求李麗華公開登報向他及漁民致歉。

李麗華當時反駁說：「我講的都是事實。」她說，漁工很脆弱，工作權掌握在資方手上，現在利用漁工的工作權要脅她，要她道歉，但她認為，是他要跟我們道歉，要跟工會理事長、全體會員道歉才對，因為他造成我們的不安與壓力。

李麗華今天未在南方澳的工會辦公室，她今天對抗議與指控一事表示不會理會。本報資料照...
李麗華今天未在南方澳的工會辦公室，她今天對抗議與指控一事表示不會理會。本報資料照片
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今天有漁民發起南方澳反霸凌，抗議宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華，並指出南方澳對外...
今天有漁民發起南方澳反霸凌，抗議宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華，並指出南方澳對外籍漁工友善，並沒有低工資、高工時，這都是抹黑，多名外籍漁工拿標語「台灣很好」標語相挺。記者羅建旺／攝影
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今天有漁民發起南方澳反霸凌，抗議宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華，並指出南方澳對外...
今天有漁民發起南方澳反霸凌，抗議宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華，並指出南方澳對外籍漁工友善，並沒有低工資、高工時，這都是抹黑，多名外籍漁工拿標語「台灣很好」標語相挺。記者羅建旺／攝影
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漁民勞動部工時李麗華

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