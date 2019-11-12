一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



台東縣達仁鄉「南田公園」，公所去年爭取1500萬元經費整建公園，未料，今年7月完工啟用不到4個月，因民眾亂丟垃圾問題，造成公所及在地村民困擾，被迫設置「禁丟垃圾」告示牌，光公園內就有超過10面告示牌。南田村長高富源無奈說，「就算設了照丟不誤」。

高富源指出，不在公園內設置垃圾桶，就是希望垃圾不落地，讓民眾自動自發攜走自己的垃圾，但是想得太美好，換來垃圾愈丟愈誇張，怎麼清都清不完，只好在公園醒目區設置告示牌提醒民眾，雖然很不願意設置，這也告訴大家是多麼愛亂丟垃圾。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

南田公園座落在台26線南田村內，因緊鄰海岸邊，這裡除了擁有壯闊的無敵海景，也是阿塱壹古道的入口，多年來一直是南迴線的熱門休憩景點，以及民眾露營場所；整建完畢的公園，除有26個露營營位，也增設盥洗、公廁、停車場及藝術裝置等便民設施，但也帶來垃圾問題。

「會來這裡的沒有別人，都是台灣人。」南田陳姓村民說，亂丟垃圾的習慣實在改不了，公園內常常是東一包、西一袋的垃圾，有時被野狗咬破到垃圾散落一地，清也清不完，好像大家都對告示牌視而不見。

來自台中的王姓遊客說：「眼睛看得到的地方，都是禁止亂丟垃圾告示牌，心想來這裡的人都沒公德心？」看了確實有點誇張，但真的還是要愛護環境啦，不然再美的景點，也因垃圾凸顯醜陋的一面。